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На пороге выпуска

10.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Подготовка кадровых офицеров для финансовых органов Вооруженных Сил и других воинских формирований Беларуси по специальности «экономика и управление на предприятии» специализации «финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск» на военно-техническом факультете в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) осуществляется с сентября 2003 года. Финансистов в погонах выпускает кафедра «Организация финансовой деятельности войск».


Сержант Никита Якимец

 
 
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Подготовка кадровых офицеров для финансовых органов Вооруженных Сил и других воинских формирований...

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