Подготовка кадровых офицеров для финансовых органов Вооруженных Сил и других воинских формирований Беларуси по специальности «экономика и управление на предприятии» специализации «финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск» на военно-техническом факультете в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) осуществляется с сентября 2003 года. Финансистов в погонах выпускает кафедра «Организация финансовой деятельности войск».