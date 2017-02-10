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«Дорога жизни»

10.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Под таким названием в Санкт-Петербурге прошел 48‑й международный зимний марафон, посвященный 73‑й годовщине полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В нем приняли участие и белорусы.

Начало было положено 21 января 1970 года, когда известный советский сверхмарафонец, житель блокадного Ленинграда в годы войны, Григорий Колгашкин вместе с учениками — Олегом Евсеевым, Дмитрием Китайцевым, Иваном Алексеевым и Олегом Батовым совершили первый пробег по Дороге жизни. Так они решили тогда отметить день рождения Григория Ивановича. Марафонцы преодолели 39‑километровый маршрут от памятника «Разорванное кольцо» до монумента «Цветок жизни» в муниципальном округе Ржевка, откуда начиналась наземная часть легендарной Дороги жизни.


Основатель зимнего марафона «До-
рога жизни» Григорий Колгашкин

 
 
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Под таким названием в Санкт-Петербурге прошел 48‑й международный зимний марафон, посвященный 73‑й годовщине...

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