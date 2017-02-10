В рамках XXIV Минской международной книжной выставки-ярмарки прошел симпозиум литераторов «Писатель и время: 500‑летие белорусского книгопечатания как часть мировой книжной истории». Эксперты обсудили роль Франциска Скорины в белорусской и мировой культуре, литературные взаимосвязи в контексте международных общекультурных взаимоотношений и функции литературы в современном мире.

— Вклад первопечатника из Полоцка в развитие книгопечатания — достояние не только страны, но и всего мира. В этом году мы будем много работать, чтобы еще раз подчеркнуть роль и значение таких больших, планетарного масштаба личностей, которые, безусловно, есть в каждой стране. Это наша духовная опора, те корни и истоки, которые питают государственность, — отметила министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич.

Во время симпозиума литераторов гости, приехавшие в нашу страну, рассказали о своих странах, о своем творчестве. Сербский культуролог Младен Вескович в ходе дискуссии подчеркнул, что подобные мероприятия дают значительный стимул для развития и активизации взаимосвязей, роста понимания между народами. По его мнению, литературные переводы — один из эффективных и важных путей для укрепления контактов.

Также во время проведения выставки-ярмарки состоялась церемония награждения победителей конкурса молодых литераторов «Першацвет». Ими стали 20 поэтов и прозаиков в возрасте от 17 до 30 лет.

— Надеюсь, что многие из вас примут участие во втором конкурсе, который начнет работу с 1 марта. Лучшие произведения будут напечатаны не только в одноименном альманахе, но и на страницах газеты «Літаратура і мастацтва», журналов «Маладосць», «Неман» и других литературно-художественных и общественно-политических изданий страны, — подчеркнул заместитель министра информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.

Соб. инф.