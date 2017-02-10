Ветеран Великой Отечественной войны, жительница областного центра Принеманья Мария Лозинская — живой свидетель истории, непосредственный участник многих судьбоносных событий века двадцатого, как, впрочем, и нынешнего столетия. 4 февраля Мария Васильевна встретила свой столетний юбилей.

В небольшой квартире ветерана с трудом хватило места для того, чтобы уместить всех гостей, собравшихся торжественно поздравить именинницу. Глава администрации Ленинского района города Гродно Иван Курман горячо поблагодарил Марию Васильевну за вклад в Победу над фашизмом, за самоотверженный труд и подвиг материнства, пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Иван Иванович вручил ветерану букет цветов и благодарственное письмо администрации района, а также вместе с сотрудницей отделения по гражданству и миграции райотдела внутренних дел — новый паспорт гражданина Республики Беларусь. Тепло поздравили Марию Лозинскую начальник группы социальной защиты и пенсионного обеспечения военного комиссариата города Гродно и Гродненского района подполковник запаса Игорь Гончарук, заместитель председателя совета ветеранов Ленинского района города Гродно подполковник в отставке Владимир Кувшинов, а вместе с ними — представители ряда трудовых коллективов и общественных организаций областного центра Принеманья, более двадцати родных и близких юбиляра.