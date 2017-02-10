Необычная акция прошла 10 февраля в зале Гродненского государственного музея истории религии. Чтобы напомнить гродненцем о ранней диагностике онкозаболеваний, организаторы, а это Гродненский детский хоспис и детская поликлиника № 2, пригласили известных гродненцев нарисовать картины. При этом полотна создавали не профессиональные художники, а руководители предприятий, актеры, священники, актеры и барды.





Работы, созданные во время акции «З верай у жыццё і людзей», станут экспонатами специальной выставки.

Ведущей мастер-классов была гродненская художница Екатерина Забелина. А рисовали картины известные гродненцы. Среди них, например, был бард и актер Виктор Шалкевич. К рисованию картин также могли подключиться все желающие.



































Организаторы акции говорят, что она призвана обратить внимание людей на необходимость ранней диагностики раковых заболеваний и поддержать больных в их борьбе с этим недугом. Приурочено мероприятие к двум датам: 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, а 15 февраля — Международный день детей, больных раком.