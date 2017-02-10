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Рисовали для детей. В Гродно прошла акция-напоминание о ранней диагностике онкозаболеваний

10.02.2017 21:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Необычная акция прошла 10 февраля в зале Гродненского государственного музея истории религии. Чтобы напомнить гродненцем о ранней диагностике онкозаболеваний, организаторы, а это Гродненский детский хоспис и детская поликлиника № 2, пригласили известных гродненцев нарисовать картины. При этом полотна создавали не профессиональные художники, а руководители предприятий, актеры, священники, актеры и барды.


Работы, созданные во время акции «З верай у жыццё і людзей», станут экспонатами специальной выставки.

Ведущей мастер-классов была гродненская художница Екатерина Забелина. А рисовали картины известные гродненцы. Среди них, например, был бард и актер Виктор Шалкевич. К рисованию картин также могли подключиться все желающие.

















Организаторы акции говорят, что она призвана обратить внимание людей на необходимость ранней диагностики раковых заболеваний и поддержать больных в их борьбе с этим недугом. Приурочено мероприятие к двум датам: 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, а 15 февраля — Международный день детей, больных раком.

 
 
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В акции участвовали известные люди города. Картины, которые они создали за несколько часов, станут экспонатами на выставке.

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