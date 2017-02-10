МИНСК, 10 фев – Sputnik. Космонавт Олег Новицкий сделал еще одно ночное фото белорусской столицы и предупредил, что Международная космическая станция уходит в сторону от республики.

Новицкий уже радовал белорусов ночными фото из космоса белорусских населенных пунктов: в первый раз он снял Минск , затем в пятницу опубликовал в Instagram фотографии Бреста и Гомеля.

"Еще одно фото Минска. Теперь ночные витки будут проходить в стороне от Беларуси. Думаю, что по снимку это уже понятно", – написал космонавт.

Пользователи уже поблагодарили Новицкого за отличную возможность посмотреть на белорусские города из космоса. Под последней фото некоторые уже начали оставлять "заявки" на снимки – в частности, на фотографии ночного Санкт-Петербурга, Норильска, Перми, Одессы и Марьиной Горки.