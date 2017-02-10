|
Космонавт Новицкий: еще один снимок Минска и МКС уходит в сторону
10.02.2017 20:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Космонавт Олег Новицкий сделал еще одно ночное фото белорусской столицы и предупредил, что Международная космическая станция уходит в сторону от республики.
Новицкий уже радовал белорусов ночными фото из космоса белорусских населенных пунктов: в первый раз он снял
"Еще одно фото Минска. Теперь ночные витки будут проходить в стороне от Беларуси. Думаю, что по снимку это уже понятно", – написал космонавт.
Пользователи уже поблагодарили Новицкого за отличную возможность посмотреть на белорусские города из космоса. Под последней фото некоторые уже начали оставлять "заявки" на снимки – в частности, на фотографии ночного Санкт-Петербурга, Норильска, Перми, Одессы и Марьиной Горки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы интересуются у космонавта, находящегося на МКС: а Марьина Горка будет из космоса видна?
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии