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Праправнук Пушкина: потомкам Дантеса руку при встрече не подам

10.02.2017 20:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев – Sputnik. Александр Александрович Пушкин, праправнук поэта Александра Пушкина, заявил, что при встрече не пожал бы руку потомку Жоржа Дантеса, который убил на дуэли русского поэта.

Праправнук Пушкина: потомкам Дантеса руку при встрече не подам
архив А.А.Пушкина
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Последний продолжатель рода Пушкиных по мужской линии живет в Брюсселе, в пятницу 10 февраля он вместе с супругой Марией-Мадлен Пушкиной-Дурново, принадлежащей к другой ветви потомков Пушкина, возложил цветы к установленному в столичной коммуне Моленбек памятнику поэта в связи с 180-летием со дня его гибели. 

"Потомку Дантеса руку я не пожал бы. Он ни при чем, конечно, но все же нужно соблюдать некоторую этику. Дантес ведь был убийцей Александра Сергеевича. Дуэль – это всегда 50 на 50. Это тоже правда, но спровоцировал ее Дантес", – сказал Александр Пушкин.

Дуэль русского поэта и писателя Александра Пушкина с французским подданным Жоржем Дантесом прошла 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года в предместье Петербурга на Черной речке. От раны, полученной на дуэли, поэт скончался 10 февраля (29 января).

Поводом к дуэли послужил анонимный пасквиль, оскорбительный для чести жены Пушкина Натальи (урожденной Гончаровой) и его самого.

Александр Пушкин и Мария-Мадлен Пушкина-Дурново являются троюродными братом и сестрой, у них общий прадедушка. В браке более 40 лет, но детей у них нет. В 2005 году Пушкины получили российское гражданство.

Памятник Пушкину в Брюсселе создан известным московским скульптором Георгием Франгуляном и был торжественно открыт 30 сентября 1999 года – в год 200-летия со дня рождения поэта. Бронзовый монумент высотой почти три с половиной метра стоит недалеко от центра на небольшой площади, образованной пересечением двух улиц.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу исполнилось 180 лет со дня гибели в Петербурге русского поэта, который получил тяжелое ранение на дуэли.

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