МИНСК, 10 фев – Sputnik. Александр Александрович Пушкин, праправнук поэта Александра Пушкина, заявил, что при встрече не пожал бы руку потомку Жоржа Дантеса, который убил на дуэли русского поэта.

Последний продолжатель рода Пушкиных по мужской линии живет в Брюсселе, в пятницу 10 февраля он вместе с супругой Марией-Мадлен Пушкиной-Дурново, принадлежащей к другой ветви потомков Пушкина, возложил цветы к установленному в столичной коммуне Моленбек памятнику поэта в связи с 180-летием со дня его гибели.

"Потомку Дантеса руку я не пожал бы. Он ни при чем, конечно, но все же нужно соблюдать некоторую этику. Дантес ведь был убийцей Александра Сергеевича. Дуэль – это всегда 50 на 50. Это тоже правда, но спровоцировал ее Дантес", – сказал Александр Пушкин.

Дуэль русского поэта и писателя Александра Пушкина с французским подданным Жоржем Дантесом прошла 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года в предместье Петербурга на Черной речке. От раны, полученной на дуэли, поэт скончался 10 февраля (29 января).

Поводом к дуэли послужил анонимный пасквиль, оскорбительный для чести жены Пушкина Натальи (урожденной Гончаровой) и его самого.

Александр Пушкин и Мария-Мадлен Пушкина-Дурново являются троюродными братом и сестрой, у них общий прадедушка. В браке более 40 лет, но детей у них нет. В 2005 году Пушкины получили российское гражданство.

Памятник Пушкину в Брюсселе создан известным московским скульптором Георгием Франгуляном и был торжественно открыт 30 сентября 1999 года – в год 200-летия со дня рождения поэта. Бронзовый монумент высотой почти три с половиной метра стоит недалеко от центра на небольшой площади, образованной пересечением двух улиц.