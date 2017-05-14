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В Полоцке осуждена группа похитителей дорогих электроинструментов из домов и дач
10.02.2017 20:43 — Новости Общества |
Минск, 10 февраля. Судом Полоцкого района и города Полоцка вынесен приговор семерым гражданам за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК, сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.
Речь идет о группе похитителей дорогостоящего электроинструмента в домах и дачах в Полоцке и Полоцком районе.
Обвиняемым от 19 лет до 31 года. По данным следствия, с февраля по май 2016 года молодые люди неоднократно совершали различными группами хищения из дачных домов, сараев, гаражей граждан. Их целью были дорогостоящие электроинструменты (дрели, шуруповерты, сварочные аппараты, шлифовальные машинки, лобзики и др.), которые они впоследствии сбывали. К местам совершения краж обвиняемые добирались в ночное время на автомобилях BMW 525I и BMW Х5.
При совершении хищений в мае в дачном поселке Полоцкого района четверо мужчин были задержаны сотрудниками органов внутренних дел. В результате осмотра автомобиля BMW Х5 следователи обнаружили похищенное имущество.
Фигурантам было предъявлено обвинение по 11 эпизодам преступной деятельности.
По уголовному делу следователи признали потерпевшими 17 граждан. Им причинен ущерб более чем на 9.400 рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых более чем на 18.500 рублей. Часть похищенного изъята в ходе обысков и возвращена потерпевшим.
По информации Витебского облсуда, шесть обвиняемых приговорены к ограничению свободы на различные сроки (от года восьми месяцев до четырех лет) с направлением или без направлении в исправительное учреждение открытого типа, один — к штрафу в 100 базовых величин. В доход государства конфискован BMW Х5.
Приговор суда был оглашен 3 февраля, в законную силу пока не вступил.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 10 февраля. Судом Полоцкого района и города Полоцка вынесен приговор семерым гражданам за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК, сообщили в...
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