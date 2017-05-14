﻿ МИД: Беларусь продолжит готовить досье по Будславскому фесту, культуре дуды и лесному бортничеству для включения в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 21.by
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МИД: Беларусь продолжит готовить досье по Будславскому фесту, культуре дуды и лесному бортничеству для включения в список нематериального наследия ЮНЕСКО

10.02.2017 20:34 — Новости Общества |  
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Минск, 10 февраля. Беларусь продолжит готовить досье по торжествам в честь иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест), дударской культуре и традиции лесного бортничества к подаче в ЮНЕСКО для включения этих элементов белорусской культуры в список нематериального культурного наследия.

Приоритетные задачи Беларуси на ближайшее будущее в рамках ЮНЕСКО 10 февраля в Минске обсудили члены национальной комиссии по делам ЮНЕСКО во главе с ее председателям министром иностранных дел Владимиром Макеем, сообщает пресс-служба МИД.

Участники встречи рассмотрели повестку дня в контексте празднования 500-летия белорусского книгопечатания — юбилея, который внесен в список памятных дат ЮНЕСКО и отмечается на международном уровне. На заседании был представлен проект "Наследие Франциска Скорины", который художественный колледж имени Глебова при поддержке ЮНЕСКО будет реализовывать в течение года в Беларуси и за ее пределами.

По словам Макея, в проекте удачно сочетается национальное и международное измерение знакового для Беларуси события. "То, что главные участники проекта — дети и молодежь, выгодно подчеркивает историческое значение наследия Скорины и его направленность на будущее", — сказал глава МИД.

Национальная комиссия также внесла ансамбль проспекта Независимости в Минске в предварительный список, который впоследствии будет предложен ЮНЕСКО для включения в список всемирного наследия в рамках трансграничной номинации "Послевоенная социалистическая архитектура стран Восточной и Центральной Европы".

В списке всемирного наследия ЮНЕСКО четыре имеющих отношение к Беларуси объекта — Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый ансамбль, геодезическая дуга Струве и Беловежская пуща. Последние два внесены в список по трансграничной номинации как находящиеся одновременно на территории нескольких стран. Нематериальное наследие Беларуси в ЮНЕСКО представлено одним элементом — обрядом "Цари" в деревне Семежево (Копыльский район Минской области).
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 февраля. Беларусь продолжит готовить досье по торжествам в честь иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест), дударской культуре и традиции лесного...

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