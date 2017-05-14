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На Минской почте конфискована книга Гитлера "Майн кампф"

10.02.2017 19:06 — Новости Общества |  
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Минск, 10 февраля. Должностные лица Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления "Минская почта" выявили факт перемещения в международном почтовом отправлении экстремистской литературы — книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" ("Моя борьба").

Книга была оправлена из Украины в адрес жительницы белорусской столицы, сообщает Государственный таможенный комитет.

Издание включено в республиканский список экстремистских материалов. Согласно части 2 статьи 17.11 Кодекса об административных правонарушениях распространение информационной продукции, включенной в список, а также изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения таких печатных материалов является административным правонарушением.

В Германии после смерти Гитлера его книга впервые вышла в 2016 году — после того как правительство Баварии потеряло права на издание, которыми владела в течение 70 лет после смерти автора.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 февраля. Должностные лица Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления "Минская почта" выявили факт перемещения в международном...

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