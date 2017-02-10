|
Находящимся под стражей белорусским авторам Регнума предъявлено обвинение по статье УК за действия по возбуждению национальной вражды
10.02.2017 18:48 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 10 февраля. Следственным комитетом Беларуси предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства) Сергею Шиптенко, Юрию Павловцу и Димитрию Алимкину, белорусским авторам Регнума, писавшим также для других российских интернет-ресурсов, сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связей с общественностью СК Сергей Кабакович.
Мера пресечения в отношении обвиняемых остается прежней — они находятся под стражей.
Максимальная санкция ч. 1 ст. 130 УК — пять лет лишения свободы.
Шиптенко, Павловец и Алимкин были задержаны в начале декабря прошлого года. Как следует из информации прокуратуры Минска, как минимум одному из фигурантов, Шиптенко, вменялась ч. 3 ст. 130 УК (совершение преступления в группе), максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.
Сначала были задержаны и заключены под стражу два автора Регнума, а также сайтов "Лента.ру" и "ЕАДэйли": преподаватель БГУИР Юрий Павловец (публиковался под псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов) и сторож из Бреста Дмитрий Алимкин (псевдоним Алла Бронь). Затем появилась информация о задержании минчанина Сергея Шиптенко (псевдоним Артур Григорьев).
"В ходе проведенных обысков получены данные о причастности указанных лиц к противоправной деятельности и получении ими денежных вознаграждений за подготовку заказных публикаций от гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего в Москве. Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность", — сообщил 8 декабря Следственный комитет.
В вечернем выпуске новостей на телеканале ОНТ 8 декабря возбуждение уголовных дел прокомментировал начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович: "Было установлено, что данные лица по указанию шеф-редактора ИА Регнум Юрия Баранчика, гражданина Беларуси, проживающего в Москве, готовили публикации за денежные вознаграждения. В связи с тем, что Павловец и Алимкин действовали группой лиц по единому замыслу, в настоящее время следствием рассматривается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство по ч. 3 ст. 130 УК. <…> В ходе проведенных обысков получены данные о причастности указанных лиц к противоправной деятельности и получении ими денежных вознаграждений, в том числе посредством перевода Western Union с территории России, за подготовку заказных публикаций".
После задержания Шиптенко Регнум выступил с заявлением "в связи с репрессиями против журналистов в Белоруссии". "Редакция <…> категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными. Редакция <…> подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии. Редакция <…> считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции", — говорилось в заявлении.
По мнению Регнума, действия спецслужб "являются провокационными и предательскими по отношению к Белоруссии и России, инспирированными с целью толкнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко по пути экс-президента Украины Виктора Януковича".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Находящимся под стражей белорусским авторам Регнума предъявлено обвинение по статье УК за действия по возбуждению национальной вражды
Минск, 10 февраля. Следственным комитетом Беларуси предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии