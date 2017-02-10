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Находящимся под стражей белорусским авторам Регнума предъявлено обвинение по статье УК за действия по возбуждению национальной вражды

10.02.2017 18:48 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 февраля. Следственным комитетом Беларуси предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства) Сергею Шиптенко, Юрию Павловцу и Димитрию Алимкину, белорусским авторам Регнума, писавшим также для других российских интернет-ресурсов, сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связей с общественностью СК Сергей Кабакович.

Мера пресечения в отношении обвиняемых остается прежней — они находятся под стражей.

Максимальная санкция ч. 1 ст. 130 УК — пять лет лишения свободы.

Шиптенко, Павловец и Алимкин были задержаны в начале декабря прошлого года. Как следует из информации прокуратуры Минска, как минимум одному из фигурантов, Шиптенко, вменялась ч. 3 ст. 130 УК (совершение преступления в группе), максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

Сначала были задержаны и заключены под стражу два автора Регнума, а также сайтов "Лента.ру" и "ЕАДэйли": преподаватель БГУИР Юрий Павловец (публиковался под псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов) и сторож из Бреста Дмитрий Алимкин (псевдоним Алла Бронь). Затем появилась информация о задержании минчанина Сергея Шиптенко (псевдоним Артур Григорьев).

"В ходе проведенных обысков получены данные о причастности указанных лиц к противоправной деятельности и получении ими денежных вознаграждений за подготовку заказных публикаций от гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего в Москве. Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность", — сообщил 8 декабря Следственный комитет.

В вечернем выпуске новостей на телеканале ОНТ 8 декабря возбуждение уголовных дел прокомментировал начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович: "Было установлено, что данные лица по указанию шеф-редактора ИА Регнум Юрия Баранчика, гражданина Беларуси, проживающего в Москве, готовили публикации за денежные вознаграждения. В связи с тем, что Павловец и Алимкин действовали группой лиц по единому замыслу, в настоящее время следствием рассматривается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство по ч. 3 ст. 130 УК. <…> В ходе проведенных обысков получены данные о причастности указанных лиц к противоправной деятельности и получении ими денежных вознаграждений, в том числе посредством перевода Western Union с территории России, за подготовку заказных публикаций".

После задержания Шиптенко Регнум выступил с заявлением "в связи с репрессиями против журналистов в Белоруссии". "Редакция <…> категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными. Редакция <…> подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии. Редакция <…> считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции", — говорилось в заявлении.

По мнению Регнума, действия спецслужб "являются провокационными и предательскими по отношению к Белоруссии и России, инспирированными с целью толкнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко по пути экс-президента Украины Виктора Януковича".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Минск, 10 февраля. Следственным комитетом Беларуси предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной,...

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