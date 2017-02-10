В Минске в 11 раз проходит международный турнир по самбо. В борьбе за титул сошлись более двухсот спортсменов из 16 стран, передает «МИР 24».

Честь Беларуси в этом году отстаивают победители и призеры чемпионатов мира, европейских игр Степан Попов, Иван Анискевич, Татьяна Мацко, Марина Жарская. Главные соперники - спортсмены из России.

«Нам нужна борьба, чтобы это была красивая борьба, чтобы это была разносторонняя борьба. Борьба, которая позволит конкурировать на наших самых топовых соревнованиях: чемпионат Европы и чемпионат мира. Вот этого мы, собственно говоря, и добиваемся. В принципе из пяти чемпионов мира последнего четырехлетия у нас четверо борются», - отметил главный тренер белорусской сборной Вячеслав Кот.

Турнир продлится всего два дня. Его победители определятся уже сегодня. С каждым годом этот вид единоборств становится все популярнее среди молодежи. В последние время много делается для признания самбо олимпийским видом спорта.