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Международный турнир по самбо проходит в Минске

11.02.2017 00:13 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске в 11 раз проходит международный турнир по самбо. В борьбе за титул сошлись более двухсот спортсменов из 16 стран, передает «МИР 24».

Честь Беларуси в этом году отстаивают победители и призеры чемпионатов мира, европейских игр Степан Попов, Иван Анискевич, Татьяна Мацко, Марина Жарская. Главные соперники - спортсмены из России.

«Нам нужна борьба, чтобы это была красивая борьба, чтобы это была разносторонняя борьба. Борьба, которая позволит конкурировать на наших самых топовых соревнованиях: чемпионат Европы и чемпионат мира. Вот этого мы, собственно говоря, и добиваемся. В принципе из пяти чемпионов мира последнего четырехлетия у нас четверо борются», - отметил главный тренер белорусской сборной Вячеслав Кот.

Турнир продлится всего два дня. Его победители определятся уже сегодня. С каждым годом этот вид единоборств становится все популярнее среди молодежи. В последние время много делается для признания самбо олимпийским видом спорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Соревнование стартовали в республике в одиннадцатый раз. За звание победителя сражаются более 200 спортсменов.

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