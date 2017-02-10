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Осужденному за взятку экс-директору гимназии оставят квартиру в Минске
11.02.2017 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Суд принял решение оставить бывшему директору минской гимназии № 4 Юрию Бондаренко квартиру в Минске. Об этом
10 февраля судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-директора гимназии № 4, признанного виновным судом Фрунзенского района Минска в получении взятки.
«Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда определила: отменить арест, наложенный на квартиру, расположенную по улице Заславская, как единственное жилое помещение осужденного. Данную квартиру оставить ему по принадлежности. В остальной части приговор оставлен без изменения», — рассказали в суде.
Напомним, 21 ноября прошлого года суд
Экс-директора столичной гимназии осудили за получение взятки в 500 долларов. Их передал папа мальчика, которого Бондаренко обещал устроить в пятый класс гимназии. В суде руководитель учебного заведения
Сразу после передачи нужной суммы Юрия Бондаренко
Гимназия № 4 — одна из пяти белорусскоязычных в Минске. Работает с начала 90-х. Юрий Бондаренко возглавлял ее с 1997 года. Его общий педагогический стаж составляет 45 лет. Бондаренко — заслуженный учитель Республики Беларусь, лауреат премии Мингорисполкома. Он награжден медалью Франциска Скорины, значками «Отличник образования СССР», «Отличник образования БССР», «Отличник образования РСФСР».
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Квартира на Заславской - единственное жилье осужденного.
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