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Осужденному за взятку экс-директору гимназии оставят квартиру в Минске

11.02.2017 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд принял решение оставить бывшему директору минской гимназии № 4 Юрию Бондаренко квартиру в Минске. Об этом сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

10 февраля судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-директора гимназии № 4, признанного виновным судом Фрунзенского района Минска в получении взятки.

«Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда определила: отменить арест, наложенный на квартиру, расположенную по улице Заславская, как единственное жилое помещение осужденного. Данную квартиру оставить ему по принадлежности. В остальной части приговор оставлен без изменения», — рассказали в суде.

Напомним, 21 ноября прошлого года суд приговорил Юрия Бондаренко к двум годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года. Вердикт также предусматривал конфискацию имущества — квартиры в Минске, двух машины и трех земельных участка в Воложинском районе.

Экс-директора столичной гимназии осудили за получение взятки в 500 долларов. Их передал папа мальчика, которого Бондаренко обещал устроить в пятый класс гимназии. В суде руководитель учебного заведения не скрывал, что «благодарность» за помощь попросил сам.

Сразу после передачи нужной суммы Юрия Бондаренко задержали сотрудники КГБ.

Гимназия № 4 — одна из пяти белорусскоязычных в Минске. Работает с начала 90-х. Юрий Бондаренко возглавлял ее с 1997 года. Его общий педагогический стаж составляет 45 лет. Бондаренко — заслуженный учитель Республики Беларусь, лауреат премии Мингорисполкома. Он награжден медалью Франциска Скорины, значками «Отличник образования СССР», «Отличник образования БССР», «Отличник образования РСФСР».

 
Теги: Минск
 
 
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Квартира на Заславской - единственное жилье осужденного.

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