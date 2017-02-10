Неоднократно судимый мошенник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, пишет «Брестская газета».

C заявлением в милицию обратилась жительница деревни Оберовщина, которая является индивидуальным предпринимателем. Женщина сообщила правоохранителям, что неизвестный в ее торговом павильоне купил две пары сапог, DVD-диск с художественными фильмами и подарочные наборы косметики. За товар мужчина рассчитался сувенирной купюрой номиналом 100 долларов, сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Продавец, не распознав фальшивку, передала мужчине сдачу в сумме 40 рублей.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В результате осмотра экспертом зафиксирован и изъят след пальца руки, который совпал с отпечатками неоднократно судимого жителя Каменецкого района 1987 года рождения. Благодаря полученным данным, правоохранители задержали злоумышленника.

В настоящее время часть похищенного изъята. Каменецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК РБ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.