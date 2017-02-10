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Подарок с душой: заказываем портрет у витебских художников. Обзор цен и техник

11.02.2017 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Близятся праздники — День святого Валентина, 23 Февраля, 8 Марта. Многие уже подыскивают оригинальные и запоминающиеся подарки. Приятным сюрпризом может стать портрет по фотографии: сегодня для написания картины на холсте нет необходимости позировать художнику. Однако некоторым этот процесс кажется сложным и затратным. Так ли это, попробовал выяснить корреспондент TUT.BY.


Фото из архива художника Станислава

Витебск недаром называют «городом художников», и охватить их всех в одном обзоре не получится. Логичнее указать направления для поиска: объявления в интернете, художественные магазины и галереи, учебные заведения.

Так, на художественно-графическом факультете ВГУ посоветовали обратиться к каталогам. Один из них, например, есть на сайте арт-галереи «Стена». Здесь можно познакомиться с работами некоторых витебских художников. Определившись, можно начинать переговоры с мастером, который заинтересовал.

В салоне-магазине художественных товаров «Ольга» на улице Янки Купалы подтвердили, что к ним так же можно обращаться при желании — помогут с выбором художника под конкретный заказ и проконсультируют. Лучше сразу иметь при себе фото человека, с которого будут писать портрет.

Преимущество поиска в интернете — вы сразу же видите галерею работ и отзывы клиентов. Кроме того, есть возможность дистанционного заказа картины. Таким образом мы связались с «Your Art студией», которая создает портреты по оригинальной технологии «флип-флоп».


Портрет в стиле «флип-флоп»

— Идея портрета — дать человеку возможность нарисовать картину своими руками, не имея при этом ни малейших навыков. К полотну прилагаются 4 цвета красок, 4 кисти, пленка и инструкция. Совместный творческий процесс затягивает семью или дружескую компанию не хуже, чем «Монополия» или шашки, — объяснили нам в студии.

Художница Диана рассказала, какие техники пользуются наибольшей популярностью:

— Это графический портрет, выполняемый карандашом или мягкими материалами: углем, сепией, сангиной. Результат получается легким, воздушным, кажется как натурная зарисовка. Портрет пастелью отличают мягкие переливы цвета, воздушность и вместе с тем реалистичность изображения. А чтобы получить по-настоящему парадный вариант, раскрывающий все грани образа, портрет пишут маслом на холсте. Недаром большинство шедевров мирового искусства создано именно в этой технике.


Фото из архива художницы Дианы

Художник Александр пояснил, что портрет может быть одиночным или групповым (например, семейный), стилизованным под известное художественное произведение, старину, или наоборот — современным. Картина может быть выполнена как в полном цветовом диапазоне, так и в небольшом — хорошо смотрятся портреты в коричневатых и золотистых тонах, а также черно-белые.

Заказчику предоставляют практически безграничный простор для фантазии — можно выбрать сюжет, стиль, декорации, даже одежду и аксессуары у персонажа.


Фото из архива художника Александра

Еще один витебский художник — Александр, также рисует портреты на заказ. Но молодой человек начал быстро слепнуть. Сделали операцию, но, к сожалению, шансы вернуть зрение свелись не в его пользу. Парень нуждается в дорогостоящих лекарствах. Объявлен срочный сбор денег. Сумма не большая, но для его мамы неподъемная. Помочь художнику можно, позвонив по телефону: +375 (29) 893−10−14, вам сообщат номер счета для благотворительной помощи.


Фото из архива художника Александра, который теряет зрение.

Процесс заказа не сложный.

— Достаточно фотографии в электронном или бумажном варианте, — объясняет Станислав. — Желательно, чтобы она была хорошего разрешения — от этого зависит качество выполнения заказа и степень детализации. Будет замечательно, если заказчик хотя бы минимально опишет человека, особенно, если это шарж с сюжетом или портрет в определенном образе. Срок выполнения работы зависит от выбранной техники и материала, но в среднем — от 3 до 12 дней.

Цены стартуют с отметки в 25 рублей за обычный портрет одного человека карандашом и доходят до 95 рублей (в зависимости от выбранного материала, формата, сложности работы). За каждого дополнительного героя стоимость увеличивается. Чаще всего заказы делают на сумму в 35 рублей.

Но есть и уникальные ситуации. Например, Алексей еще учится и пробует различные форматы и техники. Рисует бесплатно, главное, чтобы было свободное время. Берется за любые заказы: от эскиза татуировки до росписи стен.

Однако при выборе такого подарка цена, наверное, не приоритет: вы получаете картину, которая, благодаря мастерству художника, передаст характер человека и будет радовать его долгие годы.


Фото из архива художницы Дианы
 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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