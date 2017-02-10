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Подарок с душой: заказываем портрет у витебских художников. Обзор цен и техник
11.02.2017 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Близятся праздники — День святого Валентина, 23 Февраля, 8 Марта. Многие уже подыскивают оригинальные и запоминающиеся подарки. Приятным сюрпризом может стать портрет по фотографии: сегодня для написания картины на холсте нет необходимости позировать художнику. Однако некоторым этот процесс кажется сложным и затратным. Так ли это, попробовал выяснить корреспондент TUT.BY.
Витебск недаром называют «городом художников», и охватить их всех в одном обзоре не получится. Логичнее указать направления для поиска: объявления в интернете, художественные магазины и галереи, учебные заведения.
Так, на художественно-графическом факультете ВГУ посоветовали обратиться к каталогам. Один из них, например, есть на сайте
В салоне-магазине художественных товаров «Ольга» на улице Янки Купалы подтвердили, что к ним так же можно обращаться при желании — помогут с выбором художника под конкретный заказ и проконсультируют. Лучше сразу иметь при себе фото человека, с которого будут писать портрет.
Преимущество поиска в интернете — вы сразу же видите галерею работ и отзывы клиентов. Кроме того, есть возможность дистанционного заказа картины. Таким образом мы связались с «
— Идея портрета — дать человеку возможность нарисовать картину своими руками, не имея при этом ни малейших навыков. К полотну прилагаются 4 цвета красок, 4 кисти, пленка и инструкция. Совместный творческий процесс затягивает семью или дружескую компанию не хуже, чем «Монополия» или шашки, — объяснили нам в студии.
Художница
— Это графический портрет, выполняемый карандашом или мягкими материалами: углем, сепией, сангиной. Результат получается легким, воздушным, кажется как натурная зарисовка. Портрет пастелью отличают мягкие переливы цвета, воздушность и вместе с тем реалистичность изображения. А чтобы получить по-настоящему парадный вариант, раскрывающий все грани образа, портрет пишут маслом на холсте. Недаром большинство шедевров мирового искусства создано именно в этой технике.
Художник
Заказчику предоставляют практически безграничный простор для фантазии — можно выбрать сюжет, стиль, декорации, даже одежду и аксессуары у персонажа.
Еще один витебский художник —
Процесс заказа не сложный.
— Достаточно фотографии в электронном или бумажном варианте, — объясняет
Цены стартуют с отметки в 25 рублей за обычный портрет одного человека карандашом и доходят до 95 рублей (в зависимости от выбранного материала, формата, сложности работы). За каждого дополнительного героя стоимость увеличивается. Чаще всего заказы делают на сумму в 35 рублей.
Но есть и уникальные ситуации. Например,
Однако при выборе такого подарка цена, наверное, не приоритет: вы получаете картину, которая, благодаря мастерству художника, передаст характер человека и будет радовать его долгие годы.
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Приятным сюрпризом может стать портрет по фотографии: сегодня для написания картины на холсте нет необходимости позировать художнику. Некоторым этот процесс...
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