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В начале следующей недели ожидается оттепель

11.02.2017 06:30 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 февраля. В наступившие выходные потеплеет, сообщила БелаПАН заместитель начальника службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Светлана Рыбакова.

По ее словам, на уходящей неделе преобладающее влияние на погоду в стране оказывал скандинавский антициклон. "В выходные его влияние сохранится, но будет поступать более теплый и сырой воздух. Так что зима продолжается, но температурный фон будет постепенно повышаться и приблизится к климатической норме", — сказала синоптик.

11—12 февраля местами может пройти небольшой снег. За счет высокой влажности ожидается слабый туман и образование изморози. Температура воздуха днем в субботу и воскресенье составит минус 2—7°С, в ночь на воскресенье минус 5—12°С, при прояснениях до 15°С.

"В начале следующей недели погода начнет меняться, атмосферный фронт принесет осадки, температурный фон продолжит повышаться, но дискомфорта добавит порывистый ветер", — сказала Рыбакова.

В понедельник, 13 февраля, ночью преимущественно без осадков, днем в основном по северо-восточной половине страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по северо-востоку порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью минус 5—10°С, при прояснениях до минус 15°С; максимальная днем 0 — минус 7°С.

Во вторник, 14 февраля, на большей части территории ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. По северо-восточной половине страны сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0 — минус 7°С, максимальная днем минус 2 — плюс 3°С.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 февраля. В наступившие выходные потеплеет, сообщила БелаПАН заместитель начальника службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по...

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