14 февраля в Бресте состоится аукцион по продаже водонапорной башни и права заключения договора аренды земельного участка на ул. Карбышева, пишет «Вечерний Брест». Неужели старая башня дождалась-таки своего часа и к юбилею города предстанет в ином виде?



Фото: Вечерний Брест

Эта интересная и по-своему ответственная миссия будет возложена на победителя аукциона или (такое тоже возможно) на единственного участника.

Водонапорная башня находится на балансе КПУП «Брестводоканал». Когда она перестала функционировать как объект коммунальной инфраструктуры города и превратилась в раритет — об этом не знают даже сотрудники организации.

«Предмет аукциона» — это кирпичное здание 1954 года постройки площадью 126,5 кв. м. Башня расположена на небольшом земельном участке — 0,0128 кв. м. Срок аренды участка — 10 лет.

По условиям аукциона, использовать недвижимость с прилегающим участком можно для размещения объекта общественного питания, а также административно-делового, торгового или культурно-развлекательного назначения. Новый владелец обязан осуществить государственную регистрацию права на землю в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды. Как в дальнейшем использовать объект, он будет решать совместно с горисполкомом.

Реконструкция должна вписаться в детальный план центральной части Бреста со схемой регенерации исторической застройки. Для этого хозяину башни предстоит в трехмесячный срок с даты подписания акта приема-передачи представить на архитектурно-градостроительный совет эскизное решение объекта. Завершить реконструкцию необходимо в сроки, оговоренные в проектно-сметной документации.

Цена вопроса — 24 745 рублей. Это начальная цена лота, по которой он выставляется на аукцион. Торги проводит «Брестоблимущество», они состоятся 14 февраля в здании облисполкома.

Начальник управления архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома Николай Власюк пояснил корреспонденту «Вечерки»:

«Градостроительный паспорт на водонапорную башню был разработан около года тому назад. Предполагалось, что после аукциона будет проведена реконструкция, чтобы придать объекту с историей современную функцию. Главное условие: башню нельзя сносить. Здесь может быть музей воды и водопроводной техники, ресторан или любой другой объект, кроме жилья. Надо понимать, что при этом владелец должен соблюсти нормы безопасности (для чего могут быть применены различные решения, включая лифт). Примеры реконструкции подобных объектов, которые разнообразят городской ландшафт, есть в разных городах не только Беларуси и России, но и других стран».

Факт из нашей жизни: В 2012 году в Бресте, в Южном микрорайоне, взорвали водонапорную башню, построенную в 1970 году. Решили, что эта «высотка» портит городской ландшафт. Тогда сообщалось, что это «самый простой, надежный и дешевый способ обрушения таких сооружений и объектов. Башня легла в строго определенном направлении, ничто не повреждено». И еще, что «только в Брестской области таким способом избавились уже от четвертой водонапорной башни».