Украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске ночью 11 февраля. Ночь он провел в Ленинском РОВД, после чего ему поставили штамп, запрещающий въезд в Беларусь на неопределенное время. Об этом писатель рассказал в Facebook .



Сергей Жадан. Фото с сайта mediaport.ua

«А вот веселая история, которая произошла со мной сегодня в Минске. Около двух ночи ко мне в гостиничный номер нагрянул милицейский патруль — серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли. Позвонили в КГБ. Там им посоветовали ехать в другое отделение. В Ленинском РОВД снова пробивали по базе, наконец, объяснили — оказывается, мне еще в 2015-м запрещен въезд на территорию России с формулировкой „за причастность к террористической деятельности“. А поскольку Беларусь находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно. Ночевать пришлось в камере. Утром долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок», — рассказал Жадан.

Такой штамп означает, что писатель должен покинуть Беларусь в течение 24 часов.

Писатель задал вопросы МИД Украины и посольству Беларуси в Украине: «это же неправильно, когда украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины? Правильно же? Может как-то отреагируете?»

Он также призвал МИД Украины разорвать с Беларуью дипломатические отношения.

Сергей Жадан - известный украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. У себя на родине он входит в рейтинг самых популярных писателей Украины.