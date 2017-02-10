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На пожаре в общежитии в Минске эвакуировано 280 человек

11.02.2017 12:51 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 февраля. Утром 11 февраля в общежитии в Минске произошел пожар.

Как сообщает Минское городское управление МЧС, в 8.33 от жильцов поступило сообщение о загорании на первом этаже девятиэтажного здания общежития по ул. Руссиянова. По прибытии к месту вызова в 08.36 первых подразделений спасателей было установлено, что произошло загорание мусора под лестничной клеткой и деревянного дверного блока на общей площади 4 кв. метров.

В результате пожара поврежден деревянный блок на первом этаже, ПВХ накладки на перила на двух лестничных маршах, закопчена лестничная клетка.

Работниками МЧС из здания общежития по лестничному маршу эвакуированы 280 человек. С коридора девятого этажа спасен при помощи маски для спасаемого мужчина 1984 года рождения, которому путь эвакуации был отрезан сильным задымлением. Спасатели передали его с отравлением продуктами горения бригаде скорой помощи для госпитализации.

После ликвидации пожара за медицинской помощью к бригаде скорой помощи обратилась пенсионерка 1931 года рождения, которую с отравлением продуктами горения также госпитализировали в больницу.

В 8.59 пожар был полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.


Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 февраля. Утром 11 февраля в общежитии в Минске произошел пожар. Как сообщает Минское городское управление МЧС, в 8.33 от жильцов поступило сообщение о...

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