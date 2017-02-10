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Украинскому литератору Сергею Жадану запретили въезд в Беларусь
11.02.2017 13:11 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 11 февраля. Украинскому литератрору и музыканту Сергею Жадану запретили въезд в Беларусь из-за запрета на въезд в Россию, который был введен в его отношении еще в 2015 году. Об этом Жадан сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
"А вот веселая история, которая произошла со мной сегодня в Минске. Около двух ночи ко мне в гостиничный номер нагрянул милицейский патруль — серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли. Позвонили в КГБ. Там им посоветовали ехать в другое отделение, Ленинского. В Ленинском снова пробивали по базе, наконец, объяснили — оказывается, мне еще в 2015-м запрещен въезд на территорию РФ (какая досада) с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", — рассказал Жадан.
"А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно. Ночевать пришлось в камере. Утром долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме", — добавил писатель.
В итоге Сергею Жадану поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок.
Жадан обратился к украинскому МИД и посольству в Беларуси с просьбой отреагировать на инцидент: "Это же неправильно, когда украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины? Может, как-то отреагируете? Давайте, скажем, разорвем с ними дипломатические отношения", — написал он.
Ранее Сергей Жадан неоднократно бывал в Беларуси. Так, например, в мае 2012 года он презентовал в Минске свою книгу "Анархия в Украине" в переводе на белорусский язык. А в июне 2015 года Жадан и харьковская группа "Собаки в космосе" выступали с концертом в одном из минских клубов.
Сергей Жадан — известный украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Живет и работает в Харькове. Регулярно выступает со своими произведениями в различных городах Украины и Европы — в том числе в сопровождении украинских музыкантов (в частности группы "Собаки в космосе".
Являлся активным участником харьковского Евромайдана, в марте 2014 года пострадал во время столкновений между сторонниками и противниками этого движения.
В 2016 году был награжден государственной премией "Украинская книга года", средства от которой направил на помощь детским учреждениям Луганской области.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 11 февраля. Украинскому литератрору и музыканту Сергею Жадану запретили въезд в Беларусь из-за запрета на въезд в Россию, который был введен в его отношении...
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