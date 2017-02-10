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Утром в Минске сгорели три легковых автомобиля
11.02.2017 13:32 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 11 февраля. Три легковых автомобиля сгорели утром 11 февраля в Минске по ул. Дунина-Марцинкевича.
По сообщению Минского городского управления МЧС, вызов спасателям поступил в 6.25. К моменту их прибытия на место происшествия в результате пожара были полностью уничтожены огнем "Мерседес-ML-164" 2005 года выпуска, "Опель-Тигра" 1999 года выпуска и "Фольксваген-Гольф-6" 2008 года выпуска.
Также поврежден автомобиль "Хонда-Аккорд" 1996 года выпуска, припаркованный рядом с горевшими транспортными средствами.
По данным МЧС, предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки автомобиля "Мерседес".
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 11 февраля. Три легковых автомобиля сгорели утром 11 февраля в Минске по ул. Дунина-Марцинкевича. По сообщению Минского городского управления МЧС, вызов...
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