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Утром в Минске сгорели три легковых автомобиля

11.02.2017 13:32 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 февраля. Три легковых автомобиля сгорели утром 11 февраля в Минске по ул. Дунина-Марцинкевича.

По сообщению Минского городского управления МЧС, вызов спасателям поступил в 6.25. К моменту их прибытия на место происшествия в результате пожара были полностью уничтожены огнем "Мерседес-ML-164" 2005 года выпуска, "Опель-Тигра" 1999 года выпуска и "Фольксваген-Гольф-6" 2008 года выпуска.

Также поврежден автомобиль "Хонда-Аккорд" 1996 года выпуска, припаркованный рядом с горевшими транспортными средствами.

По данным МЧС, предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки автомобиля "Мерседес".


Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 февраля. Три легковых автомобиля сгорели утром 11 февраля в Минске по ул. Дунина-Марцинкевича. По сообщению Минского городского управления МЧС, вызов...

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