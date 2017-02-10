Событие для города выдающееся: здесь редко кормят людей бесплатно, тем более в дорогих заведениях. Счастливчиков, принявших участие в поедании бургеров, выбрали в соцсетях при помощи генератора случайных чисел из более, чем семидесяти желающих перекусить "на халяву". Корреспондент Sputnik Павел Вур понаблюдал за соревнованием.

У каждого свои цели

"У меня расписаны события на месяц вперед: на каждые выходные запланировано какое-то интересное мероприятие. Я очень хочу что-то делать в этом городе, поскольку люди здесь, в основном, сидят по домам и никуда не выходят", — рассказал организатор состязания, Арт-директор гастрономического бара Артем Степушин.

У каждого из троих участников тоже были свои причины присутствовать этим вечером в баре.

Самый молодой из них, Сергей, несмотря на то, что студент, пришел не за наградой или бесплатной едой, а просто "потусоваться". Второму участнику, Олегу, нужен был именно приз, а это сертификат на 50 рублей от партнеров бара — службы по доставке еды.



© Sputnik/ Павел Вур Участники готовятся к соревнованиям. Слева направо: пришедший поесть Илья, Олег, которому нужен был приз и Сергей, желавший просто "потусить"

"У моей дочери на эти выходные день рождения и бесплатная еда на 50 рублей, тем более с доставкой, очень пригодится!" — поделился своими мыслями Олег.

Третий участник, Илья, не скрывал, что пришел просто поесть на халяву.

Суровый спорт

Смысл соревнования заключался в том, чтобы едоки за минуту съели как можно больше фирменных гамбургеров. Ресторан приготовил "конкурсбургеры" больших размеров, и поэтому, здраво рассудив, что много участники не съедят, перед каждым из них поставили по три порции и по кружке воды.

Мировой рекорд по скоростной еде принадлежит американцу Джойю Честнату, который за восемь минут съел 103 гамбургера. Наши парни, несмотря на то, что очень старались, смогли осилить лишь по одному. Первым, как ни странно, сдался Илья. Олег с Сергеем шли практически вровень, поскольку желание порадовать родственников на праздник натолкнулось на непреодолимую жизненную энергию молодости вкупе со студенческим голодом. Тем не менее, все съели мало, и пришлось проводить второй тур.

Пока участники отдыхали, корреспондент Sputnik поинтересовался у зрителей, что они думают о происходящем, и можно ли это отнести к спорту?

"Я читала, что в некоторых странах "скоростное поедание пищи" рассматривается, как вид спорта, но это ужасно! Пища не успевает не то, что усваиваться, мне кажется, она даже не может нормально перевариться в желудке. Это же вредно! Я после шести не ем и прекрасно себя чувствую", — рассказала девушка модельной внешности по имени Алена.

Мужчины с Аленой не соглашались и поддерживали парней.

"Жаль, что в этом мероприятии не участвует хотя бы одна девушка, интересно было бы посмотреть, как она ест гамбургеры на скорость! А так, ребята молодцы: не постеснялись, пришли и делают то, что считают нужным", — заявил один из посетителей бара Алексей.

"А мне кажется, что это занятие сродни спорту: участникам так же, как и на обычных соревнованиях, приходится превозмогать себя. Гляньте на их сосредоточенные лица и на то, как они едят, ведь видно же, что в них не лезет, но спортсмены заталкивают в себя гамбургеры", — с иронией отозвался его тезка. Судя по телосложению, он не понаслышке знал, что такое спортивные состязания.

Кто-то из зрителей назвал происходящее в баре "самым лучшим конкурсом во время кризиса".

Достойный победитель

Ведущий, а это был известный в Витебске шоумен Александр Коренман, объявил о начале второго раунда, не запланированного в начале состязаний. Участники напряглись. Время пошло.

Уже сытые "спортсмены" с большим азартом пытались запихнуть в себя хоть немного еды. Еще в первом туре, когда участники были голодны (кое-кто из них признался, что специально перед конкурсом не ел, чтобы больше влезло), они съели лишь по одному гамбургеру. Сейчас же с огромным трудом смогли осилить еще по половине. И все. Время вышло.

Для того, чтобы итоги конкурса ни у кого не вызвали сомнений, организаторы принесли электронные весы, благодаря которым выяснилось, что с опережением на сто граммов, победил двадцатилетний Сергей, который пришел "просто потусоваться". На втором месте оказался Олег, старавшийся выиграть сертификат на день рождения дочери. Третье же занял Илья, который просто хотел поесть.