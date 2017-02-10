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Окно в Беларусь. Где в Национальном аэропорту обменник, аптека, комнаты отдыха и вайфай?
11.02.2017 13:10 — Новости Общества | Tut.by
За прошлый год Национальный аэропорт обслужил больше чем 3,5 миллиона человек. Именно здесь смогут пересечь белорусскую границу в упрощенном режиме
Безвизовый режим для граждан 80 стран заработает 12 февраля. Прибавится в связи с этим пассажиров в аэропорту или нет? Пока здесь не берутся делать прогнозов.
Замгендиректора по производству Национального аэропорта «Минск» Василий Корнев говорит:
— Мы готовы принять всех пассажиров, которые к нам прибудут. В 2016 году мы обслужили 3 миллиона 429 тысяч пассажиров, а после реконструкции аэропорт может принять 5,8 миллионов пассажиров. То есть, практически на 70% еще может быть увеличение.
Услуг больше, чем кажется: поищите информацию на сайте перед полетом
До того, как лететь в Минск, советуем прошерстить официальный сайт главного белорусского аэропорта. Там можно найти не только информацию по полету, предполетному досмотру, но и, например,
Именно там аэропорт рассказывает, сколько стоит упаковать багаж, как найти медпункт или, скажем, парикмахерскую, какой режим у камер хранения аэропорта.
Увы, много информации подано канцелярским языком. Зато она продублирована на английском.
Прилетели. Как уехать из аэропорта?
Есть разные способы добраться до Минска: несколько видов общественного транспорта, такси, аренда автомобиля. Главное смотреть по сторонам и пытаться сориентироваться.
Прямо в зале, куда человек попадает после досмотра, можно услышать предложения таксистов-частников:
— Довезу до Минска, цену обсудим.
Аэропорт советует пользоваться услугами официального перевозчика. Такое такси оплачивается на месте — в павильонах «Трансфер», где и оформляется заказ. Оплату принимают в белорусских и российских рублях, долларах и евро. Могут рассчитать наличными или по карточке. Цена фиксированная: в центр Минска аэропортовский трансфер доставит за 55 белорусских рублей. Дорога займет примерно 50 минут. На месте нас уверяют, что машину можно заказать без проблем, однако по номеру 7373 советуют:
— Вы лучше заказывайте трансфер заранее. Если сразу по прилету — машин может и не быть.
Можно вызвать такси из города, если найти вайфай и нагуглить номер обычной городской службы. В таком случае в Минск можно попасть и за 35 рублей.
Общественный транспорт отправляется с остановки, которая находится на нижнем уровне, неподалеку от 5−6 секторов прилета. Тут паркуются машрутки «Аэроэкспресс» и рейсовые автобусы, которые отвезут в Минск.
Есть еще один способ добраться в Минск — поездом. Правда, ходят поезда нечасто: всего пять раз в день. Информационные стенды с расписанием поездов стоят у каждого выхода из аэропорта. Но как человеку, который впервые прилетел в Минск, догадаться, что к остановке поездов еще надо подъехать на автобусе? Непонятно.
Русскоязычный человек, может, и дочитает до последней строчки «Проезд на автобусе „К поезду“ входит в общую стоимость билета до Минска». Или увидит автобус «К поезду» и его расписание на остановке общественного транспорта. Но как о таком подвозе к железной дороге догадаться иностранцу?
Несмотря на это, днем уехать из аэропорта в Минск бюджетно можно практически каждые полчаса. Билеты можно купить и у водителей, и в автоматах-киосках в залах прилета.
Если у вас есть водительские права и планы на активные выходные в Беларуси, можно сразу арендовать автомобиль. В одной из компаний ориентируют: аренда автомобиля на день обойдется от 35 евро в день за небольшую машину, до 150 евро в день за авто премиум класса.
— Люди арендуют, — рассказывают нам. — Путешественники становятся самостоятельными, они хотят сами быть за рулем. Сегодня утром студенты сдавали машину. Компания друзей из Финляндии провела в Беларуси выходные. Стоимость аренды поделили на четверых, катались где хотели. Есть у нас рекордсмены — те, кто уже оформлял по 16−20 аренд. Это немцы, французы. Из Израиля немало туристов: когда для них
Как быть на связи?
Если несколько рейсов прибывают друг за другом, можно увидеть очередь к салонам сотовой связи. Например, в 5−6 секторах прилета, куда выходят пассажиры из России, есть салон связи МТС. Ближе к международным секторам — киоск оператора life:)
У МТС подключиться на гостевой тариф можно за 12,5 рублей (это авансовый платеж). У life:) «симку» с самым дешевым тарифом без абонентской платы, подходящим для туристов, получишь всего за 1,5 рубля.
Для оформления местной «симки» по гостевому тарифу у иностранцев попросят паспорт, регистрация в Беларуси не нужна.
Сейчас в аэровокзале 12 точек, где можно зарядить телефон. Системы разные: шкафчик с ключом, где можно оставить мобильник на время зарядки, или провода, к которым можно присоединить гаджет, но тогда уж караулить его рядом.
С вайфаем в Беларуси по-прежнему не все просто. Впрочем, в аэропорту способы подключиться к глобальной сети есть. Можно поймать вайфай от Белтелекома — это обеспечит 15 бесплатных минут в интернете. Для подключения сеть попросит ввести ваш номер телефона и пришлет смс для регистрации. После 15 минут соединение обрежут — потом можно найти Белпочту и купить там карточку для вайфая — например, на 60 минут.
Правда, на почте в аэропорту нам говорят:
— Эти карточки покупают, конечно, но наплыва нет. Вот сегодня, например, уже полдня прошло, а ни одной карточки не купили.
В аэропорту рассказывают о сети «MSQ Catering» — она бесплатная. Код для подключения тоже высылают смс. Сейчас «MSQ Catering» можно поймать в точках общепита аэропорта, в вип и бизнес-залах.
Некоторые кафе в аэропорту сами «раздают» вайфай: чтобы подключиться, нужно попросить бумажку с паролем у продавца. Пожалуй, это лучший выход для тех, кто не подключал роуминг, а значит — и «смску» получить в чужой стране не может.
Поменять валюту, сходить в аптеку
Указатели на обменники есть только в 1−2 секторах прилета, в других мы их не приметили. Можно услышать, как прилетающие спрашивают, где обменять деньги.
Сориентироваться и правда непросто: пассажиров выпускают из закрытых зон на первом уровне, обмен валют — уровнем выше, в противоположном от некоторых секторов конце здания. Зато в зоне вылета указателей к обменникам немало.
Банкоматы и инфокиоски, как нам показалось, встречаются нередко.
Единственная в главном аэропорту аптека работает работает совсем не круглосуточно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу — и вовсе до 16.00. По субботам и воскресеньям она закрыта. В пресс-службе аэропорта на замечание отвечают, что аптека — сторонняя организация, указывать ей режим работы здесь не имеют права. Кроме того, в аэропорту есть круглосуточный медпункт.
Зависли в аэропорту. Где отдохнуть?
Если погулять по аэропорту, можно отыскать любопытные услуги. Например, цветы продаются не только в обычном павильоне, но и в киоске самообслуживания. Скармливаете аппарату купюру — в ячейке оказывается выбранный вами букет.
Если вы прилетели, но по какой-то причине зависли в аэропорту — можно посидеть в кафе в зонах вылета.
Или отыскать ресторан «Лайнер» аэропортовского кэтеринга. К нему, кстати, тоже не помешало бы сделать побольше указателей — при загруженности кафе в ресторане почти пусто.
При желании можно подстричься или отремонтировать одежду — есть в аэропорту и эти услуги.
Если надо переодеть малыша, можно сходить бесплатно в комнату матери и ребенка. Или даже заночевать здесь: одно место в сутки обойдется в 20 белорусских рублей. Почасовая оплата не предусмотрена. Интерьер — скромный.
В аэропорту есть комнаты для временного проживания. Они находятся в том же блоке, что и комната матери и ребенка. Одноместный номер в сутки обойдется в 45 рублей, двухместный 35 рублей на человека, четырехместный — 25 рублей на человека. Оплату принимают либо в белорусских рублях, либо по карточке. Всего 17 мест для отдыха. Здесь же отдыхают экипажи, так что найти свободное место можно не всегда.
Тут впору вспомнить о давно обещанном
В транзитном зале международного сектора аэропорта есть кабины для сна. Поспать в такой кабине могут только те, кто прошел паспортный контроль. Услуга недешевая: 20 долларов за три часа. Но интересная — ее бы впору рекламировать отдельными баннерами на сайте аэропорта.
Где получить информацию?
В зоне вылета можно найти полезный стенд — информация. Тут могут рассказать, как добраться до Минска, какой вид транспорта лучше выбрать, какие есть ближайшие гостиницы, как сориентироваться в аэропорту.
Нам рассказывают о самых популярных вопросах, с которыми люди идут к стенду. Как добраться до центра города? Стоит ли ехать смотреть Минск, если есть пять часов в аэропорту? Где купить симку?
— Бывает, что иностранцы подходят и спрашивают, зачем им виза в Россию, если у них уже есть белорусская виза. Не понимают, что у нас два разных государства, — рассказывают специалисты аэропорта.
Здесь с пассажиром могут пообщаться по-английски. Есть операторы, которые владеют испанским, французским, немецким. Общаться с некоторыми пассажирами авиакомпании Air China помогает гугл, говорят здесь.
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Именно здесь смогут пересечь белорусскую границу в упрощенном режиме граждане 80 стран, для которых ввели пятидневный безвизовый режим. Сюда же и днем, и ночью...
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