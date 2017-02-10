За прошлый год Национальный аэропорт обслужил больше чем 3,5 миллиона человек. Именно здесь смогут пересечь белорусскую границу в упрощенном режиме граждане 80 стран , для которых ввели пятидневный безвизовый режим. Сюда же и днем, и ночью прилетают те, кому и так в Беларусь виза не нужна. Чем их всех встречает аэропорт? Где можно перекусить, подключить местную «симку», обменять деньги? TUT.BY присмотрелся к инфраструктуре.





Безвизовый режим для граждан 80 стран заработает 12 февраля. Прибавится в связи с этим пассажиров в аэропорту или нет? Пока здесь не берутся делать прогнозов.

Замгендиректора по производству Национального аэропорта «Минск» Василий Корнев говорит:

— Мы готовы принять всех пассажиров, которые к нам прибудут. В 2016 году мы обслужили 3 миллиона 429 тысяч пассажиров, а после реконструкции аэропорт может принять 5,8 миллионов пассажиров. То есть, практически на 70% еще может быть увеличение.

Услуг больше, чем кажется: поищите информацию на сайте перед полетом

До того, как лететь в Минск, советуем прошерстить официальный сайт главного белорусского аэропорта. Там можно найти не только информацию по полету, предполетному досмотру, но и, например, схемы разных секторов аэровокзала . Это здорово поможет сориентироваться в аэропорту, тем более что на местности пока далеко не все интуитивно понятно. Пассажирам советуем заглядывать не только во вкладку с говорящим названием «Пассажирам», но и во вкладку « Услуги ».





Именно там аэропорт рассказывает, сколько стоит упаковать багаж, как найти медпункт или, скажем, парикмахерскую, какой режим у камер хранения аэропорта.

Увы, много информации подано канцелярским языком. Зато она продублирована на английском.

Прилетели. Как уехать из аэропорта?

Есть разные способы добраться до Минска: несколько видов общественного транспорта, такси, аренда автомобиля. Главное смотреть по сторонам и пытаться сориентироваться.





Прямо в зале, куда человек попадает после досмотра, можно услышать предложения таксистов-частников:

— Довезу до Минска, цену обсудим.

Аэропорт советует пользоваться услугами официального перевозчика. Такое такси оплачивается на месте — в павильонах «Трансфер», где и оформляется заказ. Оплату принимают в белорусских и российских рублях, долларах и евро. Могут рассчитать наличными или по карточке. Цена фиксированная: в центр Минска аэропортовский трансфер доставит за 55 белорусских рублей. Дорога займет примерно 50 минут. На месте нас уверяют, что машину можно заказать без проблем, однако по номеру 7373 советуют:

— Вы лучше заказывайте трансфер заранее. Если сразу по прилету — машин может и не быть.



Таких павильонов в аэровокзале два.

Можно вызвать такси из города, если найти вайфай и нагуглить номер обычной городской службы. В таком случае в Минск можно попасть и за 35 рублей.

Общественный транспорт отправляется с остановки, которая находится на нижнем уровне, неподалеку от 5−6 секторов прилета. Тут паркуются машрутки «Аэроэкспресс» и рейсовые автобусы, которые отвезут в Минск.



Проезд на маршрутке до автовокзала «Центральный» обойдется в 4 рубля. Доехать на автобусе будет стоить примерно столько же.





Есть еще один способ добраться в Минск — поездом. Правда, ходят поезда нечасто: всего пять раз в день. Информационные стенды с расписанием поездов стоят у каждого выхода из аэропорта. Но как человеку, который впервые прилетел в Минск, догадаться, что к остановке поездов еще надо подъехать на автобусе? Непонятно.



Такие информационные стенды об общественном транспорте стоят у выходов из аэропорта. Информация полезная, но неполная.

Русскоязычный человек, может, и дочитает до последней строчки «Проезд на автобусе „К поезду“ входит в общую стоимость билета до Минска». Или увидит автобус «К поезду» и его расписание на остановке общественного транспорта. Но как о таком подвозе к железной дороге догадаться иностранцу?

Несмотря на это, днем уехать из аэропорта в Минск бюджетно можно практически каждые полчаса. Билеты можно купить и у водителей, и в автоматах-киосках в залах прилета.



В центре карты на экране с расписанием — почему-то не Минск, а Логойск.

Если у вас есть водительские права и планы на активные выходные в Беларуси, можно сразу арендовать автомобиль. В одной из компаний ориентируют: аренда автомобиля на день обойдется от 35 евро в день за небольшую машину, до 150 евро в день за авто премиум класса.

— Люди арендуют, — рассказывают нам. — Путешественники становятся самостоятельными, они хотят сами быть за рулем. Сегодня утром студенты сдавали машину. Компания друзей из Финляндии провела в Беларуси выходные. Стоимость аренды поделили на четверых, катались где хотели. Есть у нас рекордсмены — те, кто уже оформлял по 16−20 аренд. Это немцы, французы. Из Израиля немало туристов: когда для них отменили визы — сразу поехали.





Как быть на связи?

Если несколько рейсов прибывают друг за другом, можно увидеть очередь к салонам сотовой связи. Например, в 5−6 секторах прилета, куда выходят пассажиры из России, есть салон связи МТС. Ближе к международным секторам — киоск оператора life:)





У МТС подключиться на гостевой тариф можно за 12,5 рублей (это авансовый платеж). У life:) «симку» с самым дешевым тарифом без абонентской платы, подходящим для туристов, получишь всего за 1,5 рубля.





Для оформления местной «симки» по гостевому тарифу у иностранцев попросят паспорт, регистрация в Беларуси не нужна.

Сейчас в аэровокзале 12 точек, где можно зарядить телефон. Системы разные: шкафчик с ключом, где можно оставить мобильник на время зарядки, или провода, к которым можно присоединить гаджет, но тогда уж караулить его рядом.









С вайфаем в Беларуси по-прежнему не все просто. Впрочем, в аэропорту способы подключиться к глобальной сети есть. Можно поймать вайфай от Белтелекома — это обеспечит 15 бесплатных минут в интернете. Для подключения сеть попросит ввести ваш номер телефона и пришлет смс для регистрации. После 15 минут соединение обрежут — потом можно найти Белпочту и купить там карточку для вайфая — например, на 60 минут.

Правда, на почте в аэропорту нам говорят:

— Эти карточки покупают, конечно, но наплыва нет. Вот сегодня, например, уже полдня прошло, а ни одной карточки не купили.





В аэропорту рассказывают о сети «MSQ Catering» — она бесплатная. Код для подключения тоже высылают смс. Сейчас «MSQ Catering» можно поймать в точках общепита аэропорта, в вип и бизнес-залах.

Некоторые кафе в аэропорту сами «раздают» вайфай: чтобы подключиться, нужно попросить бумажку с паролем у продавца. Пожалуй, это лучший выход для тех, кто не подключал роуминг, а значит — и «смску» получить в чужой стране не может.





Поменять валюту, сходить в аптеку

Указатели на обменники есть только в 1−2 секторах прилета, в других мы их не приметили. Можно услышать, как прилетающие спрашивают, где обменять деньги.





Сориентироваться и правда непросто: пассажиров выпускают из закрытых зон на первом уровне, обмен валют — уровнем выше, в противоположном от некоторых секторов конце здания. Зато в зоне вылета указателей к обменникам немало.

Банкоматы и инфокиоски, как нам показалось, встречаются нередко.





Единственная в главном аэропорту аптека работает работает совсем не круглосуточно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу — и вовсе до 16.00. По субботам и воскресеньям она закрыта. В пресс-службе аэропорта на замечание отвечают, что аптека — сторонняя организация, указывать ей режим работы здесь не имеют права. Кроме того, в аэропорту есть круглосуточный медпункт.





Зависли в аэропорту. Где отдохнуть?

Если погулять по аэропорту, можно отыскать любопытные услуги. Например, цветы продаются не только в обычном павильоне, но и в киоске самообслуживания. Скармливаете аппарату купюру — в ячейке оказывается выбранный вами букет.





Если вы прилетели, но по какой-то причине зависли в аэропорту — можно посидеть в кафе в зонах вылета.

Или отыскать ресторан «Лайнер» аэропортовского кэтеринга. К нему, кстати, тоже не помешало бы сделать побольше указателей — при загруженности кафе в ресторане почти пусто.







Бесплатный детский уголок для игры. Зона вылетов Национального аэропорта «Минск».







При желании можно подстричься или отремонтировать одежду — есть в аэропорту и эти услуги.

Если надо переодеть малыша, можно сходить бесплатно в комнату матери и ребенка. Или даже заночевать здесь: одно место в сутки обойдется в 20 белорусских рублей. Почасовая оплата не предусмотрена. Интерьер — скромный.





В аэропорту есть комнаты для временного проживания. Они находятся в том же блоке, что и комната матери и ребенка. Одноместный номер в сутки обойдется в 45 рублей, двухместный 35 рублей на человека, четырехместный — 25 рублей на человека. Оплату принимают либо в белорусских рублях, либо по карточке. Всего 17 мест для отдыха. Здесь же отдыхают экипажи, так что найти свободное место можно не всегда.

Тут впору вспомнить о давно обещанном гостиничном комплексе , который до сих пор не построили вблизи аэропорта.

В транзитном зале международного сектора аэропорта есть кабины для сна. Поспать в такой кабине могут только те, кто прошел паспортный контроль. Услуга недешевая: 20 долларов за три часа. Но интересная — ее бы впору рекламировать отдельными баннерами на сайте аэропорта.



Фото с сайта Национального аэропорта «Минск».

Где получить информацию?

В зоне вылета можно найти полезный стенд — информация. Тут могут рассказать, как добраться до Минска, какой вид транспорта лучше выбрать, какие есть ближайшие гостиницы, как сориентироваться в аэропорту.





Нам рассказывают о самых популярных вопросах, с которыми люди идут к стенду. Как добраться до центра города? Стоит ли ехать смотреть Минск, если есть пять часов в аэропорту? Где купить симку?

— Бывает, что иностранцы подходят и спрашивают, зачем им виза в Россию, если у них уже есть белорусская виза. Не понимают, что у нас два разных государства, — рассказывают специалисты аэропорта.

Здесь с пассажиром могут пообщаться по-английски. Есть операторы, которые владеют испанским, французским, немецким. Общаться с некоторыми пассажирами авиакомпании Air China помогает гугл, говорят здесь.











