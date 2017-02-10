Эта идея родилась еще в 2008-м. Когда на Олимпиаде в Пекине Инна Жукова завоевала серебро, команда в групповых упражнениях стала бронзовой, а будущее белорусской школы гимнастики, уже не один год державшейся на одном уровне с мировыми лидерами, выглядело радужно. Для полноты картины не хватало только дома, в котором грации, явно переросшие видавший виды зал спорткомплекса на улице Даумана, могли бы оттачивать мастерство и готовиться к новым победам. Увы, по стечению обстоятельств ждать пришлось почти десяток лет. Но теперь, когда за дело взялся УКС Мингорисполкома, Центр художественной гимнастики, возводимый на берегу водохранилища Дрозды, обещает стать настоящей жемчужиной застройки минского проспекта Победителей, пишет газета « СБ-Беларусь сегодня ».



Иллюстрации с сайта газета «СБ-Беларусь сегодня»

Сегодня на площадке за «Минск-Ареной» вовсю кипит работа. Правда, начинать ее, по словам директора УКС Мингорисполкома Дмитрия Микуленка, пришлось практически с нуля.

— То, что досталось нам, и объектом-то сложно было назвать. По сути, это был незавершенный котлован, обнесенный забором с баннерами. Начиналось же все с проекта, который заказывало Министерство спорта и туризма. Финансировать строительство предполагалось из республиканского бюджета, а стоимость комплекса подбиралась к 60 миллионам долларов. В 2011 году были получены все экспертные заключения, но к тому времени изменилась стратегия. Объект было решено перепроектировать, удешевить и передать «в нагрузку» возводившему жилой комплекс «Лазурит» российскому инвестору. С ним тоже не срослось. После чемпионата мира по хоккею с не выполнявшим обязательства ни по жилью, ни по гимнастическому центру инвестором расстались…

Поиски альтернативных вариантов успехом не увенчались, и два года назад многострадальный центр отдали в распоряжение УКС Мингорисполкома с настоятельным пожеланием «удешевить и достроить». Но чтобы все было на уровне и достойно. Перекладывая листки с чертежами, отрисованными по новейшей 3D-технологии с возможностью прямо с компьютерного экрана заглянуть в каждый закоулок будущего здания, Дмитрий Михайлович проводит виртуальную экскурсию по будущему комплексу, отмечая новые по сравнению с первоначальным вариантом детали.

— Во-первых, это будет не многофункциональный, как сейчас обычно строят, а исключительно гимнастический спорткомплекс. Причем главным образом тренировочный. В одном из двух больших залов можно будет проводить соревнования, но для этого придется выдвигать трибуны-блитчеры. В рабочем же режиме в каждом из двух залов будут располагаться по четыре ковра, разделенных звукопоглощающими шторами. Музыка, включенная для одной группы спортсменок, не должна мешать остальным. Всего залов три, но тем не менее нам все равно удалось оптимизировать площади (согласовав все изменения с Белорусской федерацией гимнастики) и в полтора раза уменьшить площадь застройки…

Новый вариант не потеряется даже на фоне постепенно заполняющих проспект Победителей футуристических фасадов. При этом необходимая для возведения своей крыши над головами гимнасток сумма сократилась вдвое, а на месте недавнего котлована закипела работа. Процесс кипения через полтора года можно будет увидеть на экране. Установленная на стреле башенного крана таймлапс-камера фиксирует и составляет в будущий видеоролик каждое движение снующих по этажам центра гимнастики строителей. Именно по этажам: здание поднимается, постепенно обретает форму, а начальник строительства объекта Олег Хомич словами «дорисовывает» отсутствующие пока элементы.



Иллюстрации с сайта газета «СБ-Беларусь сегодня»

— Вот видите, рабочие заливают бетон? В итоге здесь будет 20-метровая монолитная стена парапета. Почти до стрелы крана! С такими я еще не сталкивался — обычно применяют более простые технологии. Это, конечно, усложняет работу, но мы справимся…

В УКС обещают соблюсти обозначенные проектом организации строительства сроки, да и сейчас работы идут в соответствии с временными нормативами и графиками, разработанными на основании проектно-сметной документации. Дмитрий Микуленок надеется, что летом центр гимнастики примет куда более узнаваемые черты.

— Нам в каком-то смысле мешает холм между будущим зданием и проспектом Победителей. Из-за него складывается впечатление, что за забором ничего не происходит и объект не подает признаков жизни. Однако реальность такова, что уже к лету мы сможем этот забор убрать, а к осени все смогут убедиться, что наше здание ничуть не проигрывает соседям по проспекту.



Иллюстрации с сайта газета «СБ-Беларусь сегодня»

Отделочный «макияж» и наведение внутреннего порядка займут еще около года. Несмотря на все удешевления, спорткомплекс остается весьма сложным с технической точки зрения зданием, и монтаж одной только системы кондиционирования, которая ни в коем случае не должна сдувать летящие к потолку ленты и булавы, требует основательного подхода. Другую ленточку — символическую, на входе в уникальный спортивный комплекс, Дмитрий Микуленок обещает перерезать к лету 2018 года, а Ирина Лепарская заверяет: за это время появление центра гимнастики стало еще актуальнее:

— Мы просто не помещаемся в наш нынешний зал. Девочки буквально сидят на головах друг у друга, занятия становятся уже попросту травматичными, к тому же мы не можем открывать новые группы и развивать гимнастику. Так что появления центра мы ждем с большим нетерпением!

Городские власти Минска об этом знают и постараются не разочаровать спортсменов и тренеров.