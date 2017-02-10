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Союз белорусских писателей: Задержание и депортация Сергея Жадана свидетельствуют о несамостоятельности властей Беларуси в принятии важных решений

11.02.2017 16:09 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 февраля. Задержание и депортация из Беларуси украинского поэта Сергея Жадана свидетельствуют о несамостоятельности властей Беларуси в принятии важных решений. Об этом говорится в официальном заявлении общественных организаций Союз белорусских писателей, Белорусский ПЕН-центр, "Белорусский коллегиум" и программы "Летучий университет".

"Выражаем возмущение вследствие позорного задержания уважаемого гостя и давнего друга Беларуси Сергея Жадана, — сказано в заявлении. — Убеждены, что подобные действия властей свидетельствуют о несамостоятельности в принятии важных решений, которые не только не отвечают интересам независимой Беларуси, но и наносят непоправимый вред имиджу нашего суверенного государства, а также ставят под вопрос роль Беларуси как нейтральной площадки для переговоров в российско-украинском конфликте".

Авторы заявления обращаются к компетентным органам государственной власти с требованием отменить решение о депортации и запрете на въезд Жадана, принести ему официальные извинения и предпринять соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Сергей Жадан участвует в VI Международном поэтическом фестивале имени Михася Стрельцова "Вершы на асфальце", который открылся в Минске 10 февраля.

Милиционеры задержали Жадана ночью 11 февраля в его номере в минской гостинице "Юбилейная". Задержанный переночевал в камере Ленинского РУВД, получив в результате запрет на въезд в Беларусь на неопределенный срок — из-за запрета на въезд в Россию "за причастность к террористической деятельности", который был введен в отношении него еще в 2015 году.

Посольство Украины направило в белорусский МИД обращение с просьбой прояснить ситуацию с запретом для Сергея Жадана находиться на территории Беларуси. Об этом БелаПАН сообщила пресс-секретарь посольства Мария Гуцало.

По ее информации, белорусскими правоохранительными органами Сергею Жадану предписано покинуть территорию страны в течение трех суток и сегодня вечером он уезжает домой.

Ранее Жадан неоднократно бывал в Беларуси. Так, например, в мае 2012 года он презентовал в Минске свою книгу "Анархия в Украине" в переводе на белорусский язык. А в июне 2015 года Жадан и харьковская группа "Собаки в космосе" выступали с концертом в одном из минских клубов.

Сергей Жадан — известный украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Живет и работает в Харькове. Регулярно выступает со своими произведениями в различных городах Украины и Европы — в том числе в сопровождении украинских музыкантов (в частности группы "Собаки в космосе").

Являлся активным участником харьковского Евромайдана, в марте 2014 года пострадал во время столкновений между сторонниками и противниками этого движения.

В 2016 году был награжден государственной премией "Украинская книга года", средства от которой направил на помощь детским учреждениям Луганской области.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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