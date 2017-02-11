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Молодой новополочанин выдал милиции полтора десятка мест с закладками психотропов

11.02.2017 20:22 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 февраля. В Новополоцке задержан 24 летний парень, занимавшийся распространением наркотиков.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в квартире наркоторговца обнаружено 15 свертков с психотропным веществом альфа-PVP (около 40 доз).

Задержанный назвал 15 адресов, где по городу были сделаны закладки, в которых находились наркотики. Кроме этого милиционеры нашли тайник, в котором находилось еще 40 закладок с психотропами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 февраля. В Новополоцке задержан 24 летний парень, занимавшийся распространением наркотиков. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в квартире...

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