МИНСК, 11 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси отменило запрет на въезд украинскому писателю и поэту Сергею Жадану, передает в субботу портал tut.by .



© Sputnik Максим Блинов МИД Украины вызвал посла Беларуси из-за Жадана

Жадан был задержан в Минске в ночь на субботу и провел ночь в Ленинском РУВД столицы, где ему поставили штамп о запрете на въезд в республику, однако, по информации портала, вечером в этот же день запрет был снят.

"Уже там (в РУВД — Sputnik) мне наконец-то сказали, что я состою в списке невъездных в Россию, а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с ней в единой безвизовой зоне, то и в вашу страну мне также запрещено въезжать", — рассказал Жадан в интервью порталу.

Он отметил, что милиционеры при задержании вели себя достаточно вежливо, однако "держали руки возле оружия".

Писатель также добавил, что приезжает в Беларусь регулярно с 1994 года и у него здесь много друзей. А о том, что он попал в списки невъездных в РФ, он не знал.