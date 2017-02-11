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СМИ: писателю Сергею Жадану отменили запрет на посещение Беларуси

11.02.2017 21:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси отменило запрет на въезд украинскому писателю и поэту Сергею Жадану, передает в субботу портал tut.by.

СМИ: писателю Сергею Жадану отменили запрет на посещение Беларуси
© Sputnik Максим Блинов
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Жадан был задержан в Минске в ночь на субботу и провел ночь в Ленинском РУВД столицы, где ему поставили штамп о запрете на въезд в республику, однако, по информации портала, вечером в этот же день запрет был снят.

"Уже там (в РУВД — Sputnik) мне наконец-то сказали, что я состою в списке невъездных в Россию, а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с ней в единой безвизовой зоне, то и в вашу страну мне также запрещено въезжать", — рассказал Жадан в интервью порталу.

Он отметил, что милиционеры при задержании вели себя достаточно вежливо, однако "держали руки возле оружия".

Писатель также добавил, что приезжает в Беларусь регулярно с 1994 года и у него здесь много друзей. А о том, что он попал в списки невъездных в РФ, он не знал.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам писателя, о том, что ему запрещен въезд в Российскую Федерацию, он узнал только при задержании в Беларуси.

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