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МИД Украины вызвал посла Беларуси из-за Жадана

11.02.2017 19:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Миниcтерство иноcтранных дел Украины вызвало белорусского посла Игоря Сокола для обсуждения ситуации с задержанием в Минске украинского поэта Сергея Жадана, сообщили в субботу в пресс-службе МИД Украины.

МИД Украины вызвал посла Беларуси из-за Жадана
Wikimedia / Rafał Komorowski
Посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси из-за Жадана

Жадан сообщил утром в субботу о том, что белоруccкими влаcтями ему был запрещен въезд в страну из-за нахождения в списке невъездных России. По последним данным, поэт должен покинуть республику в срок до трех дней.

"В связи с задержанием белоpусскими компетентными оpганами укpаинского писателя Сергея Жадана в Минске в МИД Украины был вызван посол Беларуси в Украине господин Игорь Сокол", — заявили в украинском ведомстве.

Белорусскому послу выразили "глубокую обеспокоенность ситуацией с задержанием" Жадана, а также украинская сторона обратила внимание на "системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины".

Как заявил в субботу министр иностранных дел Украины Павел Климкин, он уже пообщался о ситуации с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Поэт Жадан был задержан ночью в номере гостиницы в Минске, в итоге он провел ночь в СИЗО и получил штамп о запрете на въезд в республику на неопределенный срок.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинский поэт должен покинуть территорию республики в срок до трех дней, ситуацию уже обсудили главы МИД Беларуси и Украины.

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