По требованию прокуратуры Брестской области ПРУП "Брестоблгаз" приняло меры по устранению нарушений законодательства при проведении технического обслуживания газоиспользующего оборудования в многоквартирных и блокированных жилых домах, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

В целях предотвращения несчастных случаев прокуратура области провела проверку соблюдения законодательства при проведении технического обслуживания газоиспользующего оборудования. В ряде случаев были выявлены нарушения, касающиеся проведения ТО в запланированные сроки. Так, производственное управление "Барановичигаз" не смогло произвести в 2016 году техобслуживание части газоиспользующего оборудования в квартирах и домах по причине непредставления их собственниками и владельцами доступа специалистов в помещения. Аналогичные недостатки выявлены прокурорами на территории Березовского, Брестского, Кобринского и Пинского районов.

Вместе с тем структурными подразделениями "Брестоблгаз" должные меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в самовольном использовании газа либо необеспечении доступа к газовому оборудованию работникам газоснабжающей организации, не предпринимались.

"Помимо того, что это само по себе нарушает правила пользования газом в быту, создается угроза жизни и безопасности людей", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, прокурорские проверки выявили отсутствие единообразного подхода в газоснабжающих организациях при решении вопросов о порядке устранения собственниками оборудования имеющихся нарушений, а также должного контроля за их исполнением и учетом.

Прокуратурой области внесено обобщенное представление в ПРУП "Брестоблгаз" с требованием устранения выявленных нарушений. В том числе предложено более активно использовать предоставленный законодательством комплекс специальных мер воздействия, направленных на получение доступа в жилые помещения, в том числе рассмотрение вопроса о прекращении газоснабжения. Газоснабжающим организациям рекомендовано на постоянной основе осуществлять взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными органами в данной сфере.

Всего по результатам проверки прокурорами внесено 3 представления, вынесено 2 предписания, объявлено 3 официальных предупреждения, поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда должностных лиц.