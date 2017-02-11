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Прокуратура Брестской области выявила нарушения при техобслуживании газового оборудования
12.02.2017 10:43 — Новости Общества | Tut.by
По требованию прокуратуры Брестской области ПРУП "Брестоблгаз" приняло меры по устранению нарушений законодательства при проведении технического обслуживания газоиспользующего оборудования в многоквартирных и блокированных жилых домах,
В целях предотвращения несчастных случаев прокуратура области провела проверку соблюдения законодательства при проведении технического обслуживания газоиспользующего оборудования. В ряде случаев были выявлены нарушения, касающиеся проведения ТО в запланированные сроки. Так, производственное управление "Барановичигаз" не смогло произвести в 2016 году техобслуживание части газоиспользующего оборудования в квартирах и домах по причине непредставления их собственниками и владельцами доступа специалистов в помещения. Аналогичные недостатки выявлены прокурорами на территории Березовского, Брестского, Кобринского и Пинского районов.
Вместе с тем структурными подразделениями "Брестоблгаз" должные меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в самовольном использовании газа либо необеспечении доступа к газовому оборудованию работникам газоснабжающей организации, не предпринимались.
"Помимо того, что это само по себе нарушает правила пользования газом в быту, создается угроза жизни и безопасности людей", - отметили в прокуратуре.
Кроме того, прокурорские проверки выявили отсутствие единообразного подхода в газоснабжающих организациях при решении вопросов о порядке устранения собственниками оборудования имеющихся нарушений, а также должного контроля за их исполнением и учетом.
Прокуратурой области внесено обобщенное представление в ПРУП "Брестоблгаз" с требованием устранения выявленных нарушений. В том числе предложено более активно использовать предоставленный законодательством комплекс специальных мер воздействия, направленных на получение доступа в жилые помещения, в том числе рассмотрение вопроса о прекращении газоснабжения. Газоснабжающим организациям рекомендовано на постоянной основе осуществлять взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными органами в данной сфере.
Всего по результатам проверки прокурорами внесено 3 представления, вынесено 2 предписания, объявлено 3 официальных предупреждения, поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда должностных лиц.
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Всего по результатам проверки прокурорами внесено 3 представления, вынесено 2 предписания, объявлено 3 официальных предупреждения.
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