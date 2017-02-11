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В ПВТ пройдет крупнейшая в Беларуси конференция по электронике, робототехнике и интернету вещей
12.02.2017 12:06 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 12 февраля. Крупнейшая в Беларуси конференция по электронике, робототехнике и интернету вещей "Party Hard! 2017" пройдет 25 февраля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий.
Это международное профессиональное мероприятие для инженеров-электронщиков, системотехников, проектировщиков, а также любителей, конструирующих собственные электронные устройства и приборы. В перерывах между докладами посетители смогут познакомиться с белорусскими разработками и стартапами.
Как сообщили БелаПАН в оргкомитете форума, доклады будут посвящены двум основным направлениям: непосредственно разработке харда и ведению бизнеса в этой сфере. Среди тематик – мировые тенденции в области электроники, робототехника, интернет вещей, big data, продвижение и продажа устройств. Будут также затронуты вопросы интеллектуальной собственности, поскольку это один из ключевых активов разработчика.
Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, предварительно зарегистрировавшихся на
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 12 февраля. Крупнейшая в Беларуси конференция по электронике, робототехнике и интернету вещей "Party Hard! 2017" пройдет 25 февраля в бизнес-инкубаторе Парка...
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