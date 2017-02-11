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В ПВТ пройдет крупнейшая в Беларуси конференция по электронике, робототехнике и интернету вещей

12.02.2017 12:06 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 12 февраля. Крупнейшая в Беларуси конференция по электронике, робототехнике и интернету вещей "Party Hard! 2017" пройдет 25 февраля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий.

Это международное профессиональное мероприятие для инженеров-электронщиков, системотехников, проектировщиков, а также любителей, конструирующих собственные электронные устройства и приборы. В перерывах между докладами посетители смогут познакомиться с белорусскими разработками и стартапами.

Как сообщили БелаПАН в оргкомитете форума, доклады будут посвящены двум основным направлениям: непосредственно разработке харда и ведению бизнеса в этой сфере. Среди тематик – мировые тенденции в области электроники, робототехника, интернет вещей, big data, продвижение и продажа устройств. Будут также затронуты вопросы интеллектуальной собственности, поскольку это один из ключевых активов разработчика.

Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, предварительно зарегистрировавшихся на сайте. Организаторами конференции выступают Парк высоких технологий и IT-портал KV.by.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Минск, 12 февраля. Крупнейшая в Беларуси конференция по электронике, робототехнике и интернету вещей "Party Hard! 2017" пройдет 25 февраля в бизнес-инкубаторе Парка...

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