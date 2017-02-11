На мероприятие, не имеющее аналогов в стране, собрались два десятка участников из Беларуси, Украины, России и Латвии. Гала-концерт фестиваля состоялся 11 февраля на сцене гомельского общественно-культурного центра.





Фестиваль света Gomel light fest — своего рода аналог выступлений с огнем. Тем не менее к этому жанру можно отнести светодиодные выступления, световые картины, неоновое шоу и танцевальные шоу с использованием различных технологий светодиодных и пиксельных костюмов.













































Артисты из четырех стран представили свои световые яркие шоу и танцевальную программу с использованием современных технологий в области светодиодных и пиксельных костюмов. После завершения гала-концерта коллективы наградили призами в семи различных номинациях.



