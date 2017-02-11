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В Беларуси заработал безвизовый режим для иностранцев из 80 стран
12.02.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня, 12 февраля, в Беларуси заработал безвизовый режим для граждан 80 стран. Воспользоваться этой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт Минск на международном рейсе.
Безвизовый режим
Важная особенность безвизового режима — нужно прилететь и вылететь из минского аэропорта. Однако нельзя прилететь или улететь на внутреннем рейсе, каким считается рейс в Россию. На автомобиле и поезде безвизовым туристам пересекать белорусско-российскую границу запрещено.
При въезде в Беларусь у туриста должен быть паспорт. Въехать только по ID-карте, с которой граждане ЕС путешествуют по Европе, не получится.
При этом у граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа в паспорте должна быть действующая многократная шенгенская виза с отметкой о въезде на территорию Шенгенской зоны. Помимо этого — авиабилет с подтверждением вылета из Минска в течение пяти дней.
Также иностранцам нужно иметь при себе медицинскую страховку на сумму не менее 10 тысяч евро, покрывающую расходы в том числе и в Беларуси. Ее можно оформить в аэропорту.
Не стоит забывать о деньгах: у иностранца должно быть наличными не менее двух базовых величин (около 22 евро) на день. Сумма может быть в валюте или белорусских рублях.
Если человек был в списке невъездных в Беларусь, его не пустят, несмотря на отмену виз.
Если иностранец в течение пяти дней попадет в больницу и ему придется
Регистрироваться безвизовым туристам, прилетевшим на пять дней, в отделах по гражданству и миграции не нужно.
Ранее
— У меня есть глубокое убеждение, что к нам в том числе поедут туристы из тех стран, где есть серьезные белорусские диаспоры: США, Канады и Аргентины. Благодаря активной работе посла и наших туроператоров к нам уже приезжают туристы из Японии. А с безвизовым режимом направление будет развиваться еще лучше, — сказал он.
Напомним, в 2016 году Беларусь
Раньше годовая белорусская виза обходилась европейцам в 150 евро. С 2017 года ее стоимость
По последней статистике, за 2015 год Беларусь посетило около 300 тысяч организованных туристов. Иностранцев, которые приезжают сами, белорусская туристическая статистика пока не учитывает.
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В течение года туристы могут приезжать в Беларусь без визы на пять дней неограниченное количество раз.
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