Сегодня, 12 февраля, в Беларуси заработал безвизовый режим для граждан 80 стран. Воспользоваться этой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт Минск на международном рейсе.



Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Безвизовый режим распространяется на 39 стран Европы, а также США, Канаду, Индонезию, Японию, Индию и другие государства. В течение года туристы могут приезжать в Беларусь без визы на пять дней неограниченное количество раз.

Важная особенность безвизового режима — нужно прилететь и вылететь из минского аэропорта. Однако нельзя прилететь или улететь на внутреннем рейсе, каким считается рейс в Россию. На автомобиле и поезде безвизовым туристам пересекать белорусско-российскую границу запрещено.

При въезде в Беларусь у туриста должен быть паспорт. Въехать только по ID-карте, с которой граждане ЕС путешествуют по Европе, не получится.

При этом у граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа в паспорте должна быть действующая многократная шенгенская виза с отметкой о въезде на территорию Шенгенской зоны. Помимо этого — авиабилет с подтверждением вылета из Минска в течение пяти дней.

Также иностранцам нужно иметь при себе медицинскую страховку на сумму не менее 10 тысяч евро, покрывающую расходы в том числе и в Беларуси. Ее можно оформить в аэропорту.

Не стоит забывать о деньгах: у иностранца должно быть наличными не менее двух базовых величин (около 22 евро) на день. Сумма может быть в валюте или белорусских рублях.

Если человек был в списке невъездных в Беларусь, его не пустят, несмотря на отмену виз.

Если иностранец в течение пяти дней попадет в больницу и ему придется уехать из страны позже , никакие санкции применяться не будут. Однако нужно будет обратиться в отдел по гражданству и миграции и оформить выездную визу. Если турист останется больше чем на пять дней умышленно, то может получить предупреждение или штраф до 50 базовых величин (до 1150 рублей, или 550 евро) с депортацией или без нее.

Регистрироваться безвизовым туристам, прилетевшим на пять дней, в отделах по гражданству и миграции не нужно.

Ранее в интервью TUT.BY заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной заметил, что безвизовый режим должен в основном заинтересовать гостей из соседних стран Балтии, Польши, Германии и Великобритании.

— У меня есть глубокое убеждение, что к нам в том числе поедут туристы из тех стран, где есть серьезные белорусские диаспоры: США, Канады и Аргентины. Благодаря активной работе посла и наших туроператоров к нам уже приезжают туристы из Японии. А с безвизовым режимом направление будет развиваться еще лучше, — сказал он.

Напомним, в 2016 году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Августовский канал, Гродно и Гродненский район, в 2015 году — Беловежскую пущу.

Раньше годовая белорусская виза обходилась европейцам в 150 евро. С 2017 года ее стоимость снизили до 60 евро. При выдаче групповой визы — 10 евро с человека.

По последней статистике, за 2015 год Беларусь посетило около 300 тысяч организованных туристов. Иностранцев, которые приезжают сами, белорусская туристическая статистика пока не учитывает.