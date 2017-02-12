Одной из первых без визы на пять дней в Минск на рейсе из Абу-Даби в 12.45 прилетела китаянка Ли Йенн (Li Yan). Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной прямо в аэропорту вручил ей букет из красных роз со словами «красивой женщине — красивые цветы». Но самого первого безвизового туриста встречали без особых торжеств. Им стал мужчина из Финляндии. Он прибыл на чартерном рейсе из Словакии и прошел пограничный контроль в аэропорту в 00.01.





Напомним, сегодня, 12 февраля, в Беларуси заработал безвизовый режим для граждан 80 стран. Воспользоваться этой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт «Минск» на международном рейсе.

Безвизовый режим распространяется на 39 стран Европы, а также США, Канаду, Индонезию, Японию, Индию и другие государства. В течение года туристы могут приезжать в Беларусь без визы на пять дней неограниченное количество раз.





Ли Йенн в Беларуси впервые. Пять безвизовых дней она проведет в Минске: посмотрит город и посетит несколько музеев. О том, что в Беларуси на пять дней отменяют визы, она узнала от коллег из России и Беларуси. Женщина работает авиадиспетчером.





О нашей стране она знает немного: что здесь живут прекрасные люди, здесь вкусная еда, красивая природа и много снега зимой. На ее взгляд, пяти дней достаточно для того, чтобы посмотреть Беларусь.

— Тем более, что я могу приезжать снова и снова, — сказала она.





Ли Йенн не знает русского языка, пограничники разговаривали с ней на английском. Она предъявила паспорт с Шенгенской визой, что является условием для въезда в Беларусь без визы граждан Китая, и миграционную карту. Процесс занял буквально минуту.

Итальянец Рикардо Бьянки прилетел из Милана на рейсе Вена-Минск. В аэропорту его встречала знакомая из Беларуси.





— Он постоянно приезжает в Беларусь, для него отмена виз стала хорошей новостью, но хотелось бы побольше дней, — перевела с итальянского слова Рикардо его подруга.

До нововведения он получал белорусскую визу около 20 раз. По профессии Рикардо — программист.

— В Беларуси нравятся замки, пейзажи, соборы, — сказал он.

Замминистра спорта и туризма Михаил Портной заметил, что благодаря нововведению поток туристов может увеличиться на 15−20%. В основном в Беларуси в рамках «пяти дней без визы» ждут туристов из стран ЕС и США, в том числе из стран, в которых большие эмигрантов диаспоры из Беларуси.

— Это прорывной шаг, жест доброй воли — страна открыта, — сказал он.





По словам замминистра, диппредставительства Беларуси за рубежом уже провели информационную кампанию.

Олег Ляшук, начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета, говорит, что несмотря на нововведение, аэропорт работает в штатном режиме.

— Усилений, добавлений не предусмотрено. Лицо, которому нежелателен въезд на территорию Беларуси, не пропустят, и его вернут в страну, из которой приехал, — отметил он.

Количество сотрудников Госпогранкомитета в аэропорту в связи с пятидневным безвизовым въездом пока не увеличено, но в случае наплыва туристов, меры примут и все кабинки, где работают пограничники в аэропорту на прилете, будут работать.

Олег Ляшук напомнил, что если туристы умышленно будут в Беларуси более пяти безвизовых дней, то их привлекут к ответственности. Им грозит предупреждение или штраф до 50 базовых величин (до 1150 рублей или 550 евро) с депортацией или без нее.