﻿ Домрачева выиграла «серебро» в гонке преследования на ЧМ по биатлону. 21.by
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Домрачева выиграла «серебро» в гонке преследования на ЧМ по биатлону

12.02.2017 15:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Это первая медаль спортсменки после двухлетнего перерыва, передает РБК.

Победу в гонке одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, «бронза» досталась чешке Габриэле Коукаловой. А лучшая из россиянок Ирина Старых стала четвертой.

«Эта медаль очень много значит для меня, для всей нашей команды. Я хочу поблагодарить мою команду, каждого из моих тренеров за то, что они верили в меня и делали все, чтобы я могла подготовиться к гонкам в собственном режиме, потому что ситуация была особенной», - поделилась Домрачева.

В чужие ворота без остановок
 
 
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Возвращение спортсменки в биатлон после двухлетнего перерыва состоялось 6 января 2017 года.

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