Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Это первая медаль спортсменки после двухлетнего перерыва, передает РБК .

Победу в гонке одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, «бронза» досталась чешке Габриэле Коукаловой. А лучшая из россиянок Ирина Старых стала четвертой.

«Эта медаль очень много значит для меня, для всей нашей команды. Я хочу поблагодарить мою команду, каждого из моих тренеров за то, что они верили в меня и делали все, чтобы я могла подготовиться к гонкам в собственном режиме, потому что ситуация была особенной», - поделилась Домрачева.