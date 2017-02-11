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Гимназиста, пытавшегося убить учителя, начнут судить 13 февраля

12.02.2017 15:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Минский городской суд 13 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела о покушении на педагога столичной гимназии №74, обвиняемым проходит учащийся 2001 года рождения.

23 мая 2016 года, находясь в гимназии, обвиняемый совершил нападение на учительницу русского языка и литературы, женщине было нанесено не менее 15 ударов ножом. Медики признали подростка вменяемым, он предстанет перед судом, но процесс сделали закрытым.

"Рассмотрение данного уголовного дела начнется в 10:00 в понедельник", — сообщили Sputnik в воскресенье суде и подчеркнули, что дело будет слушаться в закрытом судебном заседании.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на Генпрокуратуру, действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.14, пп. 6, 10 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью).

С момента задержания обвиняемый находится по стражей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 106
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Решение о том, что суд пройдет за закрытыми дверями было принято до начала судебного процесса, обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы

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