МИНСК, 12 фев — Sputnik. Минский городской суд 13 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела о покушении на педагога столичной гимназии №74, обвиняемым проходит учащийся 2001 года рождения.

23 мая 2016 года, находясь в гимназии, обвиняемый совершил нападение на учительницу русского языка и литературы, женщине было нанесено не менее 15 ударов ножом . Медики признали подростка вменяемым, он предстанет перед судом, но процесс сделали закрытым .

"Рассмотрение данного уголовного дела начнется в 10:00 в понедельник", — сообщили Sputnik в воскресенье суде и подчеркнули, что дело будет слушаться в закрытом судебном заседании.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на Генпрокуратуру, действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.14, пп. 6, 10 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью).

С момента задержания обвиняемый находится по стражей.