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Реконструкцию набережной Свислочи возле Троицкого хотят завершить ко Дню Победы
12.02.2017 16:10 — Новости Общества | Tut.by
Реконструкцию участка набережной Свислочи от острова Слез до улицы Богдановича планируют завершить к 9 Мая. Об этом рассказал замглавы администрации Центрального района Антон Краевский, пишет агентство «
Реконструкция участка набережной возле Троицкого началась еще в прошлом году и
«Планируем завершить работы по реконструкции и благоустройству к празднику 9 Мая. Чтобы в День Победы минчане смогли пройтись по обновленной набережной. Осталось чуть-чуть подождать», — сказал Краевский.
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Реконструкция обойдется бюджету около 2 миллионов долларов.
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