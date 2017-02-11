﻿ Реконструкцию набережной Свислочи возле Троицкого хотят завершить ко Дню Победы. 21.by
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Реконструкцию набережной Свислочи возле Троицкого хотят завершить ко Дню Победы

12.02.2017 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Реконструкцию участка набережной Свислочи от острова Слез до улицы Богдановича планируют завершить к 9 Мая. Об этом рассказал замглавы администрации Центрального района Антон Краевский, пишет агентство «Минск-Новости».


Реконструкция участка набережной возле Троицкого началась еще в прошлом году и обойдется примерно в 2 миллиона долларов. По словам Краевского, основные строительно-монтажные работы уже выполнены. Осталось произвести благоустройство. Коммунальщики приступят к работам, как только позволит погода. Нужно разровнять землю и засеять траву. После реконструкции пешеходная часть увеличится на метр, добавил чиновник.

«Планируем завершить работы по реконструкции и благоустройству к празднику 9 Мая. Чтобы в День Победы минчане смогли пройтись по обновленной набережной. Осталось чуть-чуть подождать», — сказал Краевский.

 
Теги: Минск
 
 
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Реконструкция обойдется бюджету около 2 миллионов долларов.

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