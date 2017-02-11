Реконструкцию участка набережной Свислочи от острова Слез до улицы Богдановича планируют завершить к 9 Мая. Об этом рассказал замглавы администрации Центрального района Антон Краевский, пишет агентство « Минск-Новости ».





Реконструкция участка набережной возле Троицкого началась еще в прошлом году и обойдется примерно в 2 миллиона долларов. По словам Краевского, основные строительно-монтажные работы уже выполнены. Осталось произвести благоустройство. Коммунальщики приступят к работам, как только позволит погода. Нужно разровнять землю и засеять траву. После реконструкции пешеходная часть увеличится на метр, добавил чиновник.

«Планируем завершить работы по реконструкции и благоустройству к празднику 9 Мая. Чтобы в День Победы минчане смогли пройтись по обновленной набережной. Осталось чуть-чуть подождать», — сказал Краевский.