﻿ Очереди из фур на границе с Литвой значительно увеличились. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Очереди из фур на границе с Литвой значительно увеличились

12.02.2017 18:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Очереди из грузовых автомобилей на белорусско-литовкой границе продолжают расти вечером в воскресенье вечером, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Фуры начали скапливаться на литовском направлении в конце недели. Днем 12 февраля их количество достигало 330.  Сейчас же, по данным ГПК на 18:00, в четырех пунктах пропуска их количество достигает 415:

  • "Котловка" — 90 фур
  • "Каменный Лог" — 190
  • "Бенякони" — 99
  • "Привалка" — 36

На латвийском направлении по 50 большегрузов стоят в "Григоровщине" и "Урбанах". Сложная обстановка на границе с Польшей: в "Брузгах" — 50 фур, в "Берестовице" — 23, в "Козловичах" — 20.  

Что касается легковых автомобилей, водители могут спокойно пересечь границу в любом пункте пропуска. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние два часа количество фур увеличилось в "Беняконях" и "Каменном Логе".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Туман и гололедица прогнозируются 13 февраля в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика