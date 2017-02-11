|
Очереди из фур на границе с Литвой значительно увеличились
12.02.2017 18:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев — Sputnik. Очереди из грузовых автомобилей на белорусско-литовкой границе продолжают расти вечером в воскресенье вечером, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.
Фуры начали скапливаться на литовском направлении в конце недели. Днем 12 февраля их количество достигало 330. Сейчас же, по данным ГПК на 18:00, в четырех пунктах пропуска их количество достигает 415:
На латвийском направлении по 50 большегрузов стоят в "Григоровщине" и "Урбанах". Сложная обстановка на границе с Польшей: в "Брузгах" — 50 фур, в "Берестовице" — 23, в "Козловичах" — 20.
Что касается легковых автомобилей, водители могут спокойно пересечь границу в любом пункте пропуска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние два часа количество фур увеличилось в "Беняконях" и "Каменном Логе".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии