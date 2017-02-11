МИНСК, 12 фев — Sputnik. Очереди из грузовых автомобилей на белорусско-литовкой границе продолжают расти вечером в воскресенье вечером, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Фуры начали скапливаться на литовском направлении в конце недели. Днем 12 февраля их количество достигало 330. Сейчас же, по данным ГПК на 18:00, в четырех пунктах пропуска их количество достигает 415:

"Котловка" — 90 фур

"Каменный Лог" — 190

"Бенякони" — 99

"Привалка" — 36

На латвийском направлении по 50 большегрузов стоят в "Григоровщине" и "Урбанах". Сложная обстановка на границе с Польшей: в "Брузгах" — 50 фур, в "Берестовице" — 23, в "Козловичах" — 20.

Что касается легковых автомобилей, водители могут спокойно пересечь границу в любом пункте пропуска.