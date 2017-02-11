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Лукашенко поздравил Домрачеву и белорусских теннисисток с победами
12.02.2017 19:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских спортсменок с удачным выступлением на международных соревнованиях.
© Sputnik Александр Вильф
В воскресенье в австрийском Хохфильцене на Чемпионате мира по биатлону
"Мы все с нетерпением ждали твоего возвращения на биатлонный Олимп, и ты оправдала надежды миллионов своих поклонников по всему миру, продемонстрировав яркое выступление на трассе Хохфильцена", — говорится в поздравлении белорусского лидера Домрачевой, сообщает пресс-служба главы государства.
По словам Лукашенко, победа Домрачевой очень важна для всего белорусского спорта. "Твои достижения — прекрасный пример сочетания активной жизненной позиции с выдающимися спортивными результатами", — сказал президент и пожелал биатлонистке и ее близким здоровья, счастья и успехов.
Кроме того, в Минске на "Чижовка-Арене"
"Спасибо! Молодцы! Очень хорошо играли!", — сказал глава государства. Его слова приводит
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Президент присутствовал на решающих поединках Кубка Федерации в "Чижовка-Арене" и активно поддерживал спортсменок на трибуне.
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