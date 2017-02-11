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Пятидневный безвизовый режим начал действовать в Беларуси
12.02.2017 19:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси вступил в силу пятидневный безвизовый режим. С сегодняшнего дня граждане 80-ти стран, среди которых европейские государства, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие, могут приезжать в Беларусь без оформления разрешительного документа. Первых туристов в аэропорту встречали журналисты. С подробностями - корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.
Знакомство с Беларусью начинается с Национального аэропорта «Минск». Сегодня здесь не только туристы, но и несколько десятков журналистов. Все встречают первых гостей, которые прилетели в страну без визы.
Под вспышки фотокамер и с букетом роз. Свою первую поездку в Беларусь китаянка Ли Йенн уж точно запомнит. О том, что в страну васильков и голубых озер на пять дней можно приехать без визы, Ли Йенн узнала от коллег. Девушка работает авиадиспетчером.
«До этого я никогда не была в Беларуси. Слышала только, что у вас красивые люди, вкусная еда и много снега зимой», - поделилась Ли Йенн.
Для въезда в безвизовом режиме у туриста обязательно должен быть паспорт или другой заменяющий его документ для выезда за границу. Также иностранцу понадобится медицинская страховка. И, конечно, деньги: около 22 евро на один день.
«Это такой прорывной шаг, это жест доброй воли, страна открыта. Понятно, в первые два-три месяца мы не ожидаем многократного увеличения потока туристов. Но вместе с тем процентов пятнадцать-двадцать - без проблем!», - прокомментировал заместитель министра спорта и туризма республики Беларусь Михаил Портной.
В Беларуси в рамках
«Мы и аэропорт работаем в штатном режиме. Каких-либо усилений, добавлений персонала не предусмотрено. Поэтому если лицу этому будет нежелателен въезд на территорию Республики Беларусь, он будет также в установленном порядке не пропущен и возвращен в страну, из которой прибыл», - заявил начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Олег Ляшук.
Для законопослушных граждан никакого лимита на количество пятидневных поездок в Беларусь нет. А вот если иностранцы задержатся в стране дольше пяти дней без визы и без уважительной причины, им грозит штраф до 550 евро и депортация.
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Первых гостей, прибывших по новым правилам, в аэропорту встречали журналисты.
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