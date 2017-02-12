В начале этой недели погода изменится: атмосферный фронт принесет осадки, температура будет расти и приблизится к климатической норме, но порывистый ветер добавит дискомфорт, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.





В понедельник, 13 февраля, в Витебске днем температура воздуха −4 −6 °C. Сплошная облачность, к вечеру ожидается снег. Порывы ветра до 12 метров в секунду.

Во вторник, 14 февраля, в День влюбленных, погода будет достаточно дискомфортной: сильный ветер, с утра возможен дождь, днем мокрый снег. В дневные часы столбик термометра поднимется до +2 °C.

В среду на термометре уже будет небольшой минус: ночью и днем −1 −3 °C. По-прежнему ветрено, но без осадков.

В четверг, 15 февраля, ночью −7 −9 °C, днем −1 −3 °C. Ветер успокоится.

В пятницу днем около нуля, облачно, небольшой снег.

Погода в Витебске и области .

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!