Погода в Могилеве на неделе будет ветреной, с небольшим морозом, в основном, пасмурной. В выходные столбик термометра поднимется выше нулевой отметки. А 20 февраля и вовсе ожидается +5°С.

Фото: segodnya.ua

Сегодня, 13 февраля, ветер будет умеренным. Температура воздуха днем составит около -5°С.

Во вторник ожидаются уже +1°С и сильный ветер с порывами до 15 м/с. Днем прогнозируют мокрый снег.

15 февраля ветер останется порывистым, но уже не таким сильным. Вернется легкий мороз — около -1°С. Будет по-прежнему пасмурно.

В четверг, 16 февраля, днем будет -2°С, ненадолго может выглянуть солнце. Погода, в основном, будет пасмурной, с порывистым ветром до 10 м/с.

В пятницу ветер утихнет, будет пасмурно и около нуля. С полудня прогнозируют мокрый снег.

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