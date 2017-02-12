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Сильный ветер и пока еще ниже нуля. Погода на неделю в Могилеве
13.02.2017 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве на неделе будет ветреной, с небольшим морозом, в основном, пасмурной. В выходные столбик термометра поднимется выше нулевой отметки. А 20 февраля и вовсе ожидается +5°С.
Сегодня, 13 февраля, ветер будет умеренным. Температура воздуха днем составит около -5°С.
Во вторник ожидаются уже +1°С и сильный ветер с порывами до 15 м/с. Днем прогнозируют мокрый снег.
15 февраля ветер останется порывистым, но уже не таким сильным. Вернется легкий мороз — около -1°С. Будет по-прежнему пасмурно.
В четверг, 16 февраля, днем будет -2°С, ненадолго может выглянуть солнце. Погода, в основном, будет пасмурной, с порывистым ветром до 10 м/с.
В пятницу ветер утихнет, будет пасмурно и около нуля. С полудня прогнозируют мокрый снег.
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В выходные столбик термометра поднимется выше нулевой отметки.
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