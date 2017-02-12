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База данных нарушивших безвизовый срок иностранцев появится в Беларуси

13.02.2017 08:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Иностранцы, нарушившие безвизовый срок при нахождении в Беларуси, будут занесены в специальную базу данных, заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун в эфире белорусского телевидения в воскресенье.

В минувшее воскресенье в Беларуси начал действовать безвизовый режим для граждан 80 стран мира, включая 39 государств Европы. Указом президента Беларуси Александра Лукашенко установлено безвизовое посещение республики через Национальный аэропорт Минск.

База данных нарушивших безвизовый срок иностранцев появится в Беларуси
© Sputnik/ Елена Васильева, Сергей Пушкин
Наслаждаюсь Беларусью: иностранцы с визами и без приехали в республику

"Мы будем вести банк данных тех лиц, которые "потерялись", образно говоря, — которые в течение пяти дней не выехали из Беларуси", — сказал Бегун. Он отметил, что нарушителей будут искать через различные информационные ресурсы и затем наказывать.

Бегун также добавил, что иностранный гражданин, который приехал в Беларусь без визы, но захотел по какой-либо причине свое пребывание в республике на срок, превышающий пять дней, может получить визу на месте.

"Мы будем подходить дифференцированно и продлевать пребывание на территории Республики Беларусь", — сказал руководитель департамента.

По его словам, в случае необходимости белорусские власти будут оформлять иностранцам соответствующую визу, на основании которой можно будет выехать из страны через любой пункт пропуска, а не только через аэропорт.

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Теги: Минск
 
 
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Иностранцы, которые по какой-либо причине решили задержаться в республике более чем на пять дней, могут оформить визу в Беларуси.

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