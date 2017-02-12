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База данных нарушивших безвизовый срок иностранцев появится в Беларуси
13.02.2017 08:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Иностранцы, нарушившие безвизовый срок при нахождении в Беларуси, будут занесены в специальную базу данных, заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун в эфире белорусского телевидения в воскресенье.
В минувшее воскресенье в Беларуси начал действовать безвизовый режим для граждан 80 стран мира, включая 39 государств Европы. Указом президента Беларуси Александра Лукашенко установлено безвизовое посещение республики через Национальный аэропорт Минск.
© Sputnik/ Елена Васильева, Сергей Пушкин
"Мы будем вести банк данных тех лиц, которые "потерялись", образно говоря, — которые в течение пяти дней не выехали из Беларуси", — сказал Бегун. Он отметил, что нарушителей будут искать через различные информационные ресурсы и затем наказывать.
Бегун также добавил, что иностранный гражданин, который приехал в Беларусь без визы, но захотел по какой-либо причине свое пребывание в республике на срок, превышающий пять дней, может получить визу на месте.
"Мы будем подходить дифференцированно и продлевать пребывание на территории Республики Беларусь", — сказал руководитель департамента.
По его словам, в случае необходимости белорусские власти будут оформлять иностранцам соответствующую визу, на основании которой можно будет выехать из страны через любой пункт пропуска, а не только через аэропорт.
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Иностранцы, которые по какой-либо причине решили задержаться в республике более чем на пять дней, могут оформить визу в Беларуси.
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