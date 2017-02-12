Погода на предстоящей неделе будет напоминать, скорее осень или раннюю весну, чем зиму. В области ожидается плюсовая температура и дожди, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник, 13 февраля, будет облачно и без осадков. Температура воздуха днем −1 −3 °C. Вечером — облачно с прояснениями. Температура воздуха опустится до −3 −5 °C.

Во вторник, 14 февраля, ночью и днем синоптики обещают сплошную облачность, без осадков. Будет ветрено, порывы до 11 м/c. Но станет теплее. Днем температура воздуха составит +2 +4°C. Вечером сплошная облачность и без осадков. Температура 0 +2°C.

В среду, 15 февраля, ночью и утром температура будет около нуля. Синоптики обещают сплошную облачность. Возможен дождь, гололед и около 0 градусов.

В четверг, 16 февраля, Облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит

0 +2°C.

В пятницу, 17 февраля сплошная облачность. Без осадков, но будет туманно. Видимость 400−600 м. Утром возможен мокрый снег, а днем дождь. Температура воздуха днем +2 +4 °C. Вечером — около нуля.

В выходные в регионе погода существенно не изменится. Синоптики обещают, что температура в субботу днем составит +3 +5°C. Ночью возможен мокрый снег, днем дождь.

Погода в Гродно и области.

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