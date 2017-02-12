Февраль всеми силами старается не сдавать позиций. Не получается с морозами и холодами, пускает в ход снег и метели. Но мы-то знаем еще со школы — «зима недаром злится», весна на подходе.





Всю неделю температура будет то падать, то подниматься. Сегодняшние -5ºС уже завтра превратятся в ноль с мокрым снегом и сильным ветром.

В среду на пару градусов похолодает.

В четверг тучи рассеются, выглянет солнце и, как результат — минус 6.

В пятницу характер погоды снова изменится. Уже к вечеру температура воздуха достигнет нуля, снова придут снег и метели.

Погода в Гомеле и области