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Февраль злится. Погода в Гомеле на этой неделе
13.02.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by
Февраль всеми силами старается не сдавать позиций. Не получается с морозами и холодами, пускает в ход снег и метели. Но мы-то знаем еще со школы — «зима недаром злится», весна на подходе.
Всю неделю температура будет то падать, то подниматься. Сегодняшние -5ºС уже завтра превратятся в ноль с мокрым снегом и сильным ветром.
В среду на пару градусов похолодает.
В четверг тучи рассеются, выглянет солнце и, как результат — минус 6.
В пятницу характер погоды снова изменится. Уже к вечеру температура воздуха достигнет нуля, снова придут снег и метели.
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Февраль всеми силами старается не сдавать позиций. Не получается с морозами и холодами, пускает в ход снег и метели.
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