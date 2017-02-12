﻿ Февраль злится. Погода в Гомеле на этой неделе. 21.by
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Февраль злится. Погода в Гомеле на этой неделе

13.02.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Февраль всеми силами старается не сдавать позиций. Не получается с морозами и холодами, пускает в ход снег и метели. Но мы-то знаем еще со школы — «зима недаром злится», весна на подходе.


Всю неделю температура будет то падать, то подниматься. Сегодняшние -5ºС уже завтра превратятся в ноль с мокрым снегом и сильным ветром.

В среду на пару градусов похолодает.

В четверг тучи рассеются, выглянет солнце и, как результат — минус 6.

В пятницу характер погоды снова изменится. Уже к вечеру температура воздуха достигнет нуля, снова придут снег и метели.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Февраль всеми силами старается не сдавать позиций. Не получается с морозами и холодами, пускает в ход снег и метели.

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