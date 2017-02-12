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"Тунеядцы" должны заплатить сбор на этой неделе
13.02.2017 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Уплатить сбор за неучастие в финансировании государственных расходов так называемые "тунеядцы" должны в срок до 20 февраля этого года, напомнили в министерстве по налогам и сборам Беларуси.
Извещения о необходимости уплаты "налога на тунеядство" за 2015-й год получили 470 тысяч человек. Пока сбор оплатили чуть более сорока тысяч человек — порядка 10%, они принесли государству 14 миллионов рублей.
Остальным же необходимо уплатить сбор в срок до 20 февраля — то есть на текущей неделе. За неуплату гражданину может грозить штраф или административный арест. Как сообщил ранее в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько, процент уплативших сбор значительно увеличится, так как многие граждане имеют обыкновение платить налоги в последний момент.
Согласно озвученной в эфире телеканала "Беларусь 1" информации, многие белорусы обращаются в налоговую с вопросами по сбору, а 2% от всех заявлений связаны с просьбами освободить от сбора в связи с "трудной жизненной ситуацией".
В ходе "Большого разговора с президентом" в начале февраля белорусский лидер Александр Лукашенко говорил, что
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На сегодня необходимый сбор заплатили лишь около 10% от всех получивших извещение - они принесли казне 14 миллионов рублей.
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