﻿ "Тунеядцы" должны заплатить сбор на этой неделе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Тунеядцы" должны заплатить сбор на этой неделе

13.02.2017 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Уплатить сбор за неучастие в финансировании государственных расходов так называемые "тунеядцы" должны в срок до 20 февраля этого года, напомнили в министерстве по налогам и сборам Беларуси.

Извещения о необходимости уплаты "налога на тунеядство" за 2015-й год получили 470 тысяч человек. Пока сбор оплатили чуть более сорока тысяч человек — порядка 10%, они принесли государству 14 миллионов рублей.

Остальным же необходимо уплатить сбор в срок до 20 февраля — то есть на текущей неделе. За неуплату гражданину может грозить штраф или административный арест. Как сообщил ранее в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько, процент уплативших сбор значительно увеличится, так как многие граждане имеют обыкновение платить налоги в последний момент.

Согласно озвученной в эфире телеканала "Беларусь 1" информации, многие белорусы обращаются в налоговую с вопросами по сбору, а 2% от всех заявлений связаны с просьбами освободить от сбора в связи с "трудной жизненной ситуацией".

В ходе "Большого разговора с президентом" в начале февраля белорусский лидер Александр Лукашенко говорил, что может отменить свой декрет №3 — если "придет время". Однако глава государства отметил, что пока резкого недовольства этим сбором у белорусов нет и в ближайшее время еще нужно посмотреть, как реализовывается декрет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сегодня необходимый сбор заплатили лишь около 10% от всех получивших извещение - они принесли казне 14 миллионов рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Средняя температура в январе на Брестчине была около климатической нормы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика