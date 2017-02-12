МИНСК, 13 фев — Sputnik. Уплатить сбор за неучастие в финансировании государственных расходов так называемые "тунеядцы" должны в срок до 20 февраля этого года, напомнили в министерстве по налогам и сборам Беларуси.

Извещения о необходимости уплаты "налога на тунеядство" за 2015-й год получили 470 тысяч человек. Пока сбор оплатили чуть более сорока тысяч человек — порядка 10%, они принесли государству 14 миллионов рублей.

Остальным же необходимо уплатить сбор в срок до 20 февраля — то есть на текущей неделе. За неуплату гражданину может грозить штраф или административный арест. Как сообщил ранее в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько, процент уплативших сбор значительно увеличится, так как многие граждане имеют обыкновение платить налоги в последний момент.

Согласно озвученной в эфире телеканала "Беларусь 1" информации, многие белорусы обращаются в налоговую с вопросами по сбору, а 2% от всех заявлений связаны с просьбами освободить от сбора в связи с "трудной жизненной ситуацией".

В ходе "Большого разговора с президентом" в начале февраля белорусский лидер Александр Лукашенко говорил, что может отменить свой декрет №3 — если "придет время" . Однако глава государства отметил, что пока резкого недовольства этим сбором у белорусов нет и в ближайшее время еще нужно посмотреть, как реализовывается декрет.