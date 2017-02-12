Первый месяц 2017 года на территории области характеризовался неоднородным температурным режимом, пишет «Брестская газета».





И хотя казалось, что он был холоднее января 2016-го, синоптики говорят, что это не так. Средняя за месяц температура воздуха составила -5 °C, что около климатической нормы и аналогично январю прошлого года. На большей части территории области осадков выпало около нормы, местами отмечался их недобор, сообщила начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.

В большинстве дней месяца преобладал повышенный температурный режим, когда среднесуточная температура воздуха превышала средние многолетние значения на 2° - 7 °C. В отдельные дни отмечалась температура -4°, +3°C (+2,6°C зафиксировали 21 января на МС Ивацевичи). Холодно было во второй пятидневке месяца и в отдельные дни второй его половины (в период с 5 по 11 января, 19 и 26 января).

Средняя за сутки температура воздуха была на 2 — 8 °C ниже климатической нормы. На 10 — 19 °C холоднее обычного было 6 — 8 января. Ночью воздух охлаждался до -21 -27°C (-27,3°C зафиксировали 8 января на МС Барановичи). В середине месяца прошел сильный снег, который увеличил высоту снежного покрова с 5 — 15 см до 11 — 24 см.