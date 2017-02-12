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Экс-директор "Бакалея Могилев" за 10 взяток пойдет под суд

13.02.2017 09:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО "Бакалея Могилев", обвиняемого в получении взяток, сообщили в СК.

По итогам расследования дела следователем внесено представление в главное управление торговли и услуг Могилевского облисполкома об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Экс-директор "Бакалея Могилев" за 10 взяток пойдет под суд
© flickr.com/ Chris Potter
СК: дело о взятках при ликвидации минского ОАО передано в суд

"Уголовное дело в отношении данного лица передано прокурору для направления в суд", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следователи установили, что обвиняемый в период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года заключал договоры на приобретение товарно-материальных ценностей и получал взятки в размере трех процентов от суммы совершаемой сделки, сказала Соленюк.

По ее словам, собраны доказательства по десяти эпизодам взяток на общую сумму около тысячи долларов.

Бывшему руководителю "Бакалея Могилев" предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси, на имущество в сумме свыше 700 тысяч рублей наложен арест, применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сказала Соленюк.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Бывший гендиректор предприятия "демпинговал" на рынке откатов, брал три процента от суммы сделки; по сложившейся "традиции", сумма отката составляет 10%.

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