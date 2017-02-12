﻿ За третий срок Бердымухамедова проголосовали более трех млн человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

За третий срок Бердымухамедова проголосовали более трех млн человек

13.02.2017 10:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на третий срок, набрав 97,69% голосов (3 067 924 проголосовавших), сообщил в понедельник председатель Центризбиркома страны Гулмырад Мырадов.

За третий срок Бердымухамедова проголосовали более трех млн человек
© REUTERS Marat Gurt
На выборах президента в Туркменистане явка составила почти 100%

Ранее сообщалось, что по данным ЦИК страны, явка на выборы, которые состоялись накануне, составила 97,72%. Кроме Бердымухамедова на президентский пост претендовали еще восемь кандидатов.

В соответствии с новой конституцией Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, Бердымухамедов будет руководить страной в течение семи лет. Ранее он избирался главой государства на два пятилетних срока. Прошлые президентские выборы, которые прошли в 2012 году, принесли Бердымухамедову 97,14% голосов.

Согласно законодательству Туркменистана, ЦИК страны должен подвести итоги выборов не позднее, чем на седьмой день после них.

Бердымухамедову 59 лет. Он имеет ученую степень доктора медицинских наук, доктора экономических наук, является академиком Академии наук Туркменистана, говорит на русском и немецком языках. В октябре 2011 года ему было присвоено звание Героя Туркменистана. В свободное время увлекается спортом и верховой ездой. Бердымухамедов воспитывает сына и двух дочерей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Явка на выборы составила 97,72%, из них за действующего президента проголосовали 97,69%, в соответствии с новой конституцией, Бердымухамедов будет править страной еще...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске начался суд над учеником гимназии, которого обвиняют в нападении на учительницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика