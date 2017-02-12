МИНСК, 13 фев — Sputnik. Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на третий срок, набрав 97,69% голосов (3 067 924 проголосовавших), сообщил в понедельник председатель Центризбиркома страны Гулмырад Мырадов.



© REUTERS Marat Gurt На выборах президента в Туркменистане явка составила почти 100%

Ранее сообщалось, что по данным ЦИК страны, явка на выборы, которые состоялись накануне, составила 97,72%. Кроме Бердымухамедова на президентский пост претендовали еще восемь кандидатов.

В соответствии с новой конституцией Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, Бердымухамедов будет руководить страной в течение семи лет. Ранее он избирался главой государства на два пятилетних срока. Прошлые президентские выборы, которые прошли в 2012 году, принесли Бердымухамедову 97,14% голосов.

Согласно законодательству Туркменистана, ЦИК страны должен подвести итоги выборов не позднее, чем на седьмой день после них.

Бердымухамедову 59 лет. Он имеет ученую степень доктора медицинских наук, доктора экономических наук, является академиком Академии наук Туркменистана, говорит на русском и немецком языках. В октябре 2011 года ему было присвоено звание Героя Туркменистана. В свободное время увлекается спортом и верховой ездой. Бердымухамедов воспитывает сына и двух дочерей.