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Суд над гимназистом, пытавшемся убить учительницу, начался в Минске
13.02.2017 10:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении ученика столичной гимназии №74, который обвиняется в покушении на убийство 57-летней учительницы.
© Sputnik/ Сергей Пушкин
23 мая 2016 года, находясь в гимназии, обвиняемый совершил нападение на учительницу русского языка и литературы, женщине было нанесено не менее 15 ударов ножом. Медики признали подростка вменяемым.
Как передает корреспондент Sputnik, дело начали рассматривать в закрытом судебном заседании — в зале суда присутствуют только участники процесса. Обвиняемого защищают несколько адвокатов, интересы потерпевшей учительницы представляет в суде один адвокат. Никто из них не комментирует дело.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на Генпрокуратуру, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 14, пп. 6, 10 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью).
С момента задержания обвиняемый находится под стражей.
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Судебный процесс по громкому делу проходит за закрытыми дверями в связи с тем, что обвиняемый является несовершеннолетним.
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