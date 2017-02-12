МИНСК, 13 фев — Sputnik. Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении ученика столичной гимназии №74, который обвиняется в покушении на убийство 57-летней учительницы.

23 мая 2016 года, находясь в гимназии, обвиняемый совершил нападение на учительницу русского языка и литературы, женщине было нанесено не менее 15 ударов ножом. Медики признали подростка вменяемым.

Как передает корреспондент Sputnik, дело начали рассматривать в закрытом судебном заседании — в зале суда присутствуют только участники процесса. Обвиняемого защищают несколько адвокатов, интересы потерпевшей учительницы представляет в суде один адвокат. Никто из них не комментирует дело.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на Генпрокуратуру, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 14, пп. 6, 10 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью).

С момента задержания обвиняемый находится под стражей.