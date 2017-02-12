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Под Брестом жители деревни четыре года ждут чистую воду

13.02.2017 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Жители деревни Кавердяки жалуются на загрязненную воду с привкусом болота и мазута, сообщает «Беларусь 1».

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Ржавая, со вкусом нефтепродуктов. Такой водой, говорят в семье Павлович, пользоваться неприятно, но вынуждены. Приготовить еду, постирать белье или принять ванну становится настоящей проблемой.

«Идет чистый песок на этих фильтрах в машинке. У нас же стоят котлы, все это забивается. Котлы чистить, чтобы их промыть, тоже дорого стоит», — рассказывает местная жительница Елена Павлович.

Вода поступает из местной артезианской скважины. Водопровод в Ковердяках проложен еще в советские времена, но станция обезжелезивания отсутствует.

Воду, пригодную для питья, люди частично берут из колодцев. В деревне их можно пересчитать буквально по пальцам. Но весной сюда попадает талая вода, и она вряд ли соответствует нормам.

Люди не раз обращались в разные инстанции. В санэпидемслужбе рекомендовали потреблять бутилированную воду. Экспертиза показала: превышение железа в 28 раз! Соседние деревни подключены к городской водопроводной сети, откуда идет чистая вода. Этих людей от мечты отделяют всего несколько шагов.

«Остается подключить буквально 15 метров из колодца водоканала в колодец деревни Кавердяки. Эти 15 метров мы много лет не можем преодолеть», — замечает староста Василий Северинчик.

Заместитель председателя Брестского райисполкома Николай Коршенков, отметил, что в мае собственными силами Брестского ЖКХ будут выполнены работы по прокладке небольшого участка водопровода. Предварительно будет выполнена промывка существующих сетей. Затрат населения по подключению к городскому водоканалу не предполагается никаких.

 
 
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Экспертиза показала: превышение железа в 28 раз.

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